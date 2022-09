Filippo Ganna gaat het werelduurrecord aanvallen. De 26-jarige wereldkampioen tijdrijden hoopt zaterdag 8 oktober op de wielerbaan van het Zwitserse Grenchen de 55,548 kilometer van Dan Bigham uit de boeken te rijden.

"Ik kijk uit naar deze uitdaging", vertelt Ganna in een persbericht van zijn ploeg INEOS Grenadiers. "Ook al gaat het een uur afzien zijn. Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam zich houdt en hoe ver ik kan gaan. Dit is een kans om je fysieke en mentale limiet te testen." De Italiaan noemt zijn werelduurrecordpoging "een belangrijke stap" in zijn carrière.

Ganna zit al een jaar lang met het werelduurrecord in zijn hoofd, zegt ploegbaas Rod Ellingworth. "We kunnen verzekeren dat Filippo met het best mogelijke materiaal aan de start staat in Zwitserland, zodat hij de grootste kans heeft op succes. We laten niets aan het toeval over."

Bigham is sinds 19 augustus houder van het werelduurrecord. Op dezelfde wielerbaan als waar Ganna in actie zal komen in Grenchen, legde de Brit in een uur tijd 400 meter meer af dan de Belg Victor Campenaerts in april 2019.

Huidige recordhouder werkt als prestatietrainer

Bigham werkt sinds dit jaar als prestatietrainer bij INEOS Grenadiers en is gespecialiseerd in aerodynamica. De Brit kwam jarenlang uit op de baan.

Chris Boardman reed in 1996 nog 56,375 kilometer in één uur, maar dit was op een speciaal ontworpen fiets. De internationale wielerunie UCI paste nadien de regels aan, waardoor dit record sneuvelde. Tegenwoordig moeten de fietsen aan specifieke eisen voldoen.

Ganna boekte dit kalenderjaar onder meer (tijdrit)zeges in de Tirreno-Adriatico, het Critérium du Dauphiné en de Ronde van Duitsland.