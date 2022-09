Terwijl de meeste deelnemers aan de WK wielrennen al lang en breed in Australië zijn, was Mathieu van der Poel donderdag in het Vlaamse Hooglede bij de presentatie van zijn veldritploeg. De Nederlandse kopman kiest voor een afwijkende voorbereiding, maar gelooft in een goed resultaat in de wegrit van volgende week zondag.

Remco Evenepoel schitterde in de Vuelta a España. Wout van Aert toonde zijn WK-vorm in twee WorldTour-koersen in Canada, net als Michael Matthews en Tadej Pogacar. Tegelijkertijd startte Van der Poel achtereenvolgens in de Druivenkoers Overijse, de Stadsprijs Geraardsbergen, Izegem Koers en de GP de Wallonie.

De kopman van Alpecin-Deceuninck lijkt daarmee niet de ideale aanloop naar de wereldkampioenschappen in het Australische Wollongong te hebben. Maar Van der Poel straalde donderdag op het hoofdkantoor van Deceuninck vertrouwen uit in zijn voorbereiding én zijn vorm. "Het gaat de laatste weken heel goed."

De nummer acht van de WK van vorig jaar liet woensdag in de GP de Wallonie zien dat hij weer terug is na een moeilijke Tour de France. Van der Poel won op de Citadel van Namen door Biniam Girmay te kloppen in een knap sprintje. Eerder was hij ook al de beste in de 'kermiskoersen' in Geraardsbergen en Izegem.

"Er wordt soms wat belachelijk gedaan over dat soort wedstrijden, maar een kermiskoers voor profs win je niet zomaar", zegt 'VDP'. "Natuurlijk, volgende week in Australië zal het niveau van de concurrentie een stuk hoger liggen. Maar ik denk niet dat thuis trainen en een paar kleinere wedstrijden rijden per se een slechte voorbereiding op de WK is. Er was ook niet echt een andere optie. Ik was niet op tijd in vorm voor de Vuelta en mijn ploeg reed de koersen in Canada niet."

Mathieu van der Poel won woensdag de Grand Prix de Wallonie. Mathieu van der Poel won woensdag de Grand Prix de Wallonie. Foto: Getty Images

Van der Poel rijdt zaterdag nog een koers in België

Van der Poel start zaterdag in het Oost-Vlaamse Brakel nog aan de Primus Classic, voordat hij diezelfde avond aan de ruim 24 uur lange reis naar Australië begint. In Wollongong, waar het acht uur later is, rijdt hij op woensdag al de gemengde ploegentijdrit.

"Annemiek van Vleuten heeft dat in mijn hoofd gepraat bij de Draai van de Kaai (een criterium in Roosendaal dat vorige maand werd gehouden, red.)", zegt Van der Poel met een lach. "Ik heb vervolgens bij bondscoach Koos Moerenhout aangegeven dat ik het wel zag zitten om te rijden. We hebben kans op goud en het leek me ook niet slecht om nog een inspanning te doen voor de wegrit."

De wegrit van 266,9 kilometer is volgende week zondag, minder dan een week nadat Van der Poel is aangekomen in Australië. "Van Aert, Pogacar, Evenepoel en Matthews zijn de favorieten", zegt de Nederlander. "Het is lastig te zeggen wat mijn kansen zullen zijn, omdat ik al een tijdje niet tegen die toppers heb gereden. Maar ik voel me goed, anders was ik niet naar Australië gegaan."