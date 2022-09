Thymen Arensman rijdt vanaf komend seizoen voor INEOS Grenadiers. De Nederlander, die eerder deze maand imponeerde in de Vuelta a España, komt over van Team DSM en tekent voor twee jaar bij de Britse wielerploeg.

In mei werd al bekend dat de 22-jarige Arensman na dit seizoen vertrekt bij Team DSM. Het hing al een tijdje in de lucht dat hij naar INEOS zou verkassen.

Arensman maakte begin deze maand indruk in de Vuelta. Hij soleerde naar de winst in een zware bergrit en eindigde als zesde in het algemeen klassement.

Voor Arensman was de ritzege in de Vuelta zijn eerste succes in een grote wielerronde. Begin augustus boekte hij in een individuele tijdrit in de Ronde van Polen zijn eerste overwinning bij de profs. In Polen werd hij tweede in het eindklassement.

"Ik heb voor INEOS gekozen omdat de ploeg echt voelt als de beste stap in mijn carrière op dit moment", zegt Arensman op de website van INEOS. "Het is mijn droomteam. Toen ik jong was, was ik altijd onder de indruk van de manier waarop de ploeg reed."

Thymen Arensman won begin deze maand een zware bergrit in de Vuelta a España.

'Geen betere plek om me te verbeteren als klassementsrenner'

Bij INEOS wil Arensman zich verder ontwikkelen als klassementsrenner. "Ik heb het gevoel dat ik nog stappen kan zetten op cruciale onderdelen voor het rijden van een goed klassement. Er is geen betere plaats om me op dat vlak te verbeteren dan bij dit team."

Volgens INEOS-ploegleider Rod Ellingworth past Arensman in een rijtje jonge klassementsrenners die de toekomst van het wielrennen gaan bepalen. "Omdat hij al succes aan de top heeft geboekt, is hij een renner die veel diepte toevoegt aan onze ploeg voor de komende jaren."

Arensman komt sinds medio 2020 uit voor Team DSM (toen Sunweb). De Ronde van Lombardije op 8 oktober wordt waarschijnlijk zijn laatste koers voor de Nederlandse ploeg.