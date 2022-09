De zege in de Grand Prix de Wallonie kwam woensdag vrij onverwachts voor Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck wilde eigenlijk de sprint voor zijn ploeggenoot Jasper Philipsen aantrekken. Maar hij kwam zelf als eerste boven op de Citadel van Namen en kende zo een sterke voorbereiding op de WK van volgende week.

"Ik ben heel blij met deze overwinning, maar ik voelde me eigenlijk de hele dag niet super", zei Van der Poel na afloop van de GP de Wallonie, waarin hij zichtbaar diep moest gaan. "Door het bizarre weer was de koers erg zwaar."

Op de kletsnatte wegen in Wallonië deelde Van der Poel het kopmanschap met sprinter Philipsen. Hij leek in de laatste honderden meters Philipsen in een zetel te brengen, maar de Belg haakte alsnog af. Vervolgens troefde Van der Poel zijn rivaal Biniam Girmay af in de sprint.

"Ik wilde eigenlijk de sprint voor Jasper aantrekken, maar hij voelde zich ook niet helemaal 100 procent", vertelde Van der Poel. "Ik heb toen het gaatje met de twee koplopers gedicht en ben begonnen met sprinten. Ik zag niemand in mijn wiel en kon gelukkig mijn sprint doortrekken tot de finish."

Voor Van der Poel was de aankomst op de Citadel van Namen niet onbekend. Als veldrijder zegevierde hij al eerder op de iconische kasseienheuvel. "Ik hou van deze aankomsten. Het team heeft veel gewerkt vandaag, dus ik ben blij dat ik het kan afmaken."

Van der Poel reist deze week af naar het Australische Wollongong, waar volgende week de WK wielrennen van start gaat. Hij komt volgende week woensdag op de gemengde ploegentijdrit voor het eerst in actie in Australië. De wegwedstrijd is op zondag 25 september.