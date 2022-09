Mathieu van der Poel gaat met een uitstekend gevoel naar de WK wielrennen van volgende week in Australië. De kopman van de Nederlandse selectie won woensdag de Belgische heuvelkoers Grand Prix de Wallonie, zijn laatste voorbereidingskoers voor de WK.

De 26-jarige Van der Poel kwam in een uitgedund peloton boven op de Côte de la Citadelle de Namur, een ongeveer 3 kilometer lange kasseienheuvel waarop de GP de Wallonie traditioneel finisht. In het groepje reed ook Biniam Girmay, die Van der Poel een half jaar geleden in Gent-Wevelgem te snel af was.

Na het opdraaien van de vlakke laatste 200 meter was Van der Poel een klasse apart in de sprint. Girmay kon het wiel van de Nederlander niet houden en werd op een fietslengte afstand tweede. De Spanjaard Gonzalo Serrano (derde) completeerde het podium.

Voor Van der Poel was de GP de Wallonie de laatste koers in de aanloop naar de WK wielrennen, die vanaf volgende week in het Australische Wollongong wordt gehouden. In de voorbereiding op het mondiale toernooi was de kopman van Alpecin-Deceuninck ook al de snelste in de Belgische kermiskoersen Izegem Koers en Stadsprijs Geraardsbergen.

Van der Poel komt volgende week woensdag voor het eerst in actie op de WK. Dan rijdt de Nederlander de gemengde ploegentijdrit. De wegwedstrijd op zondag 25 september is zijn grote doel. Met twaalf passages op een steile heuvel is het 267 kilometer lange parcours hem op het lijf geschreven.

Van der Poel deelt het kopmanschap in de Nederlandse ploeg met Dylan van Baarle. Van Baarle werd vorig jaar tweede in de wegwedstrijd bij de WK in het Belgische Leuven, achter wereldkampioen Julian Alaphilippe. De renner van INEOS Grenadiers, die volgend jaar voor Jumbo-Visma uitkomt, kende een geweldig voorjaar met winst in Parijs-Roubaix en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen.