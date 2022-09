Veldrijder Toon Aerts maakt dit seizoen geen deel meer uit van wielerploeg Baloise Trek Lions. Het team van manager Sven Nys bevestigde woensdag dat de samenwerking met de 28-jarige Belg in onderling overleg is beëindigd. Aerts testte in januari positief op doping bij een controle buiten de competitie om.

Bij Aerts werden sporen van het verboden product letrozole metabolite gevonden. Na de positieve test meldde Aerts geen idee te hebben hoe het middel in zijn lichaam was gekomen. De Belg vroeg daarom een contra-expertise aan bij de internationale wielrenunie UCI. Het resultaat daarvan is nog niet bekend.

Omdat de wielerunie nog altijd niets van zich heeft laten weten, besloot Baloise Trek Lions om niet met Aerts verder te gaan. "Het is noch voor de ploeg, noch voor Toon zelf wenselijk dat hij zou starten", meldt de ploeg. "Voor een goed begrip: we zijn Toon en zijn verdediging steeds blijven geloven, hebben inzage in de resultaten van zijn onderzoek en vinden die geloofwaardig."

Aerts zelf meldt op Instagram dat er "hard gewerkt is" om zijn onschuld te bewijzen. "Aangezien ik momenteel weinig kan betekenen voor de ploeg en ik ook geen uitzicht heb op wanneer ik weer zal kunnen aantreden, hebben we in onderling overleg beslist om onze samenwerking te stoppen", schrijft hij.

De 28-jarige Belg meldt dat hij wel blijft doortrainen. "Ik blijf vastberaden werken op de fiets om mezelf te kunnen bewijzen wanneer dit weer mogelijk is."

Het nieuwe seizoen in het veldrijden wordt komend weekend afgetrapt met onder meer de Kleeberg Cross in Mechelen en de Poldercross in Kruibeke.