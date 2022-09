Australië is sinds zondag voor de tweede keer in de geschiedenis gastheer van de WK wielrennen. Door het tijdsverschil vinden de tijd- en wegritten veelal in de Nederlandse nacht of vroege ochtend plaats. In dit overzicht vind je het programma en de uitslagen van de WK in Wollongong.

Alle tijden in dit overzicht zijn de Nederlandse tijden

Programma

Maandag 19 september

5.20-9.00 uur: Individuele tijdrit beloften mannen (28,8 km)

Dinsdag 20 september

1.30-3.05 uur: Individuele tijdrit junioren vrouwen (14,1 km)

5.20-9.00 uur: Individuele tijdrit junioren mannen (28,8 km)

Woensdag 21 september

6.20-9.05 uur: Gemengde ploegentijdrit (28,2 km)

Ellen van Dijk prolongeerde haar wereldtitel tijdrijden. Ellen van Dijk prolongeerde haar wereldtitel tijdrijden. Foto: Getty Images

Vrijdag 23 september

0.15-3.35 uur: Wegrit junioren mannen (135,6 km)

5.00-9.10 uur: Wegrit beloften mannen (169,8 km)

Zaterdag 24 september

0.00-1.50 uur: Wegrit junioren vrouwen (67,2 km)

4.25-9.00 uur: Wegrit elite vrouwen (164,3 km)

Zondag 25 september

2.15-8.50 uur: Wegrit elite mannen (266,9 km)

Uitslagen

Individuele tijdrit elite vrouwen (34,2 km):

1. Ellen van Dijk (Nederland) 44.28

2. Grace Brown (Australië) +0,13

3. Marlen Reusser (Zwitserland) +0,42

7. Annemiek van Vleuten (Nederland) +1,43

13. Shirin van Anrooij (Nederland) +2,41

Individuele tijdrit elite mannen (34,2 km):

1. Tobias Foss (Noorwegen) 40.02

2. Stefan Küng (Zwitserland) +0,02

3. Remco Evenepoel (België) +0,09

23. Daan Hoole (Nederland) +2,08

25. Bauke Mollema (Nederland) +2,11

Nederlandse deelnemers bij elite

Elite vrouwen wegrit: Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering, Floortje Mackaij, Ellen van Dijk Riejanne Markus, Shirin van Anrooij.

Elite mannen wegrit: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas, Taco van der Hoorn.

Gemengde ploegentijdrit: Bauke Mollema, Daan Hoole, Mathieu van der Poel, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus.