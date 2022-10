Bekijk alle uitslagen van de WK wielrennen in Australië

Australië was deze week voor de tweede keer in de geschiedenis gastheer van de WK wielrennen. In dit overzicht vind je het programma en de uitslagen van de WK in Wollongong.

Door onze sportredactie

Uitslagen

Individuele tijdrit elite vrouwen (34,2 km):

1. Ellen van Dijk (Nederland) 44.28

2. Grace Brown (Australië) +0,13

3. Marlen Reusser (Zwitserland) +0,42

7. Annemiek van Vleuten (Nederland) +1,43

13. Shirin van Anrooij (Nederland) +2,41

Individuele tijdrit elite mannen (34,2 km):

1. Tobias Foss (Noorwegen) 40.02

2. Stefan Küng (Zwitserland) +0,02

3. Remco Evenepoel (België) +0,09

23. Daan Hoole (Nederland) +2,08

25. Bauke Mollema (Nederland) +2,11

Individuele tijdrit beloften mannen (28,8 km):

1. Søren Waerenskjold (Noorwegen) 34.13

2. Alec Segaert (België) +0,16

3. Leo Hayter (Groot-Brittannië) +0,24

18. Mick van Dijke (Nederland) +1,54

24. Axel van der Tuuk (Nederland) +2,32

Individuele tijdrit junioren vrouwen (14,4 km):

1. Zoe Bäckstedt (Groot-Brittannië) 18.26

2. Justyna Czapla (Duitsland) +1,36

3. Febe Jooris (België) +1,49

5. Anna van der Meiden (Nederland) +1,50

7. Nienke Vinke (Nederland) +1,52

Individuele tijdrit junioren mannen (28,8 km):

1. Joshua Tarling (Groot-Brittannië) 34.59

2. Hamish McKenzie (Australië) +0,19

3. Emil Herzog (Duitsland) +0,33

16. Sjors Lugthart (Nederland) +2.07

23. Mees Vlot (Nederland) +2,40

Gemengde ploegentijdrit (28,2 km):

1. Zwitserland 33.47

2. Italië +0,03

3. Australië +0,38

5. Nederland +0,52

Wegrit junioren mannen

1. Emil Herzorg (Duitsland)

2. António Morgado (Portugal)

3. Vlad Van Mechelen (België)

6. Menno Huising (Nederland)

Wegrit beloften mannen

1. Yevgeniy Fedorov (Kazachstan)

2. Mathias Vacek (Tsjechië)

3. Søren Wærenskjold (Noorwegen)

5. Olav Kooij (Nederland)

Wegrit junioren vrouwen

1. Zoe Bäckstedt (Groot-Brittannië)

2. Eglantine Rayer (Frankrijk)

3. Nienke Vinke (Nederland)

Wegrit elite vrouwen

1. Annemiek van Vleuten (Nederland)

2. Lotte Kopecky (België)

3. Silvia Persico (Italië)

Wegrit elite mannen

1. Remco Evenepoel (België)

2. Christophe Laporte (Frankrijk)

3. Michael Matthews (Australië)

25. Bauke Mollema (Nederland)

