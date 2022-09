Niki Terpstra stopt na dit seizoen met wielrennen, zo heeft hij dinsdag bekendgemaakt. De voormalig winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen vindt het na twintig jaar als prof mooi geweest.

"Ik heb besloten om aan het einde van het seizoen te gaan stoppen als profrenner", meldt Terpstra op Instagram. "Ondanks de mogelijkheden om door te gaan, voel ik dat het tijd is om dit ongelooflijke hoofdstuk van mijn carrière af te sluiten en me te gaan concentreren op nieuwe uitdagingen naast de fiets."

De 38-jarige Terpstra stond te boek als een kasseienspecialist en kende zijn beste jaren als profrenner in het vorige decennium. In 2014 won hij na een late aanval Parijs-Roubaix en vier jaar later soleerde hij naar een schitterende overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Van alle Nederlandse renners wisten alleen Jan Raas, Hennie Kuiper en dus Terpstra dat te presteren.

De zege in de Ronde van Vlaanderen was voor Terpstra ook de laatste overwinning in zijn carrière. Daarna was hij vaak het slachtoffer van zware valpartijen. In 2020 moest hij zelfs worden opgenomen op de intensive care nadat hij tijdens een training op de Markerwaarddijk in Flevoland moest uitwijken voor een paar ganzen en vervolgens hard tegen een rotsblok viel.

Terpstra liep daarbij een klaplong, gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een scheurtje in zijn onderrug en een hersenschudding op. Na vijf dagen werd hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij kwam echter nooit meer op het niveau van voor de zware val. In zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix kon hij dit jaar geen rol van betekenis spelen.

Terpstra blonk uit met aanvallen

Terpstra werd in 2003 bij het Nederlandse team Cyclingteam Bert Story-Piels profrenner. In zijn eerste jaren viel de Noord-Hollander op met zijn avontuurlijke manier van koersen, wat de hardrijder in 2006 zijn eerste profzege opleverde. Hij won de vierde etappe van de Ronde van België.

Dankzij onder meer die overwinning verdiende Terpstra in 2007 een contract bij Team Milram, waarmee zijn grote doorbraak in het profpeloton een feit was. Daarna ging het hard met de Nederlander, die zich onderscheidde met zijn solo's, onverzettelijke manier van koersen en nuchtere kijk op wielrennen.

Terpstra werd in 2010 voor het eerst Nederlands kampioen op de weg. Twee jaar later won hij wederom de nationale driekleur in de wegwedstrijd. Een paar maanden daarvoor had hij voor het eerst een klassieker op zijn naam geschreven: Dwars door Vlaanderen.

Die zege bleek een voorbode voor een indrukwekkende erelijst op de kasseien, die hij in dienst van Quick-Step bij elkaar reed. Niet alleen won hij met Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018) de twee grootste monumenten op de wielerkalender, maar hij zegevierde ook in onder meer E3 Harelbeke, de Eneco Tour en Le Samyn. In 2015 werd hij weer Nederlands kampioen op de weg.

Terpstra gaat daarmee de boeken in als een van de beste klassieke Nederlanders renners aller tijden, ook al leverden zijn laatste vier profjaren bij de Franse ploeg Team Total Direct Energie hem geen overwinning op.