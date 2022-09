Julian Alaphilippe is dinsdag zoals verwacht als kopman geselecteerd in de Franse ploeg voor de WK wielrennen in Wollongong. De titelverdediger op de weg krijgt steun van onder anderen Jumbo-Visma-renner Christophe Laporte en Romain Bardet.

Alaphilippe veroverde de afgelopen twee jaar de regenboogtrui in de wegwedstrijd. De Fransman lijkt nu als gevolg van zijn problematische aanloop naar de WK niet tot de absolute favorieten te behoren.

Eind vorige maand kwam Alaphilippe ten val in de elfde etappe van de Vuelta a España. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom. De renner van QuickStep-Alpha Vinyl staat sindsdien aan de kant.

In de afgelopen dagen werd al duidelijk dat Alaphilippe, die dit voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik bij een val al zware blessures had opgelopen, het WK zou gaan halen. Als regerend wereldkampioen heeft hij automatisch startrecht.

Bondscoach Thomas Voeckler selecteerde naast Alaphilippe, Laporte en Bardet ook Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna en Bruno Armirail. Die laatste twee rijden ook de individuele tijdrit en gemengde ploegentijdrit.

Nederland hoopt op Van der Poel

Vorige week werd al bekend dat Mathieu van der Poel bij de wegwedstrijd het speerpunt van de Nederlands ploeg is. Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn zijn zijn ploeggenoten.

Van der Poel doet in de aanloop naar de WK mee aan de GP van Wallonië, waar hij woensdag als kopman van Alpecin-Deceuninck start. Het is de bedoeling dat hij zaterdag ook nog meedoet aan de Primus Classic in Haacht, waarna hij zondag naar Australië vliegt.