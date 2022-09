Primoz Roglic is volgende week definitief niet van de partij tijdens het WK wielrennen in Australië. De Sloveen is niet geselecteerd na zijn valpartij in de Vuelta a España.

De 32-jarige Roglic is nog niet voldoende hersteld van de verwondingen die hij bij de val in de zestiende etappe opliep. De renner van Jumbo-Visma stelde dat de valpartij was veroorzaakt door Fred Wright, met wie hij aan het sprinten was.

Mede door de afwezigheid van Roglic is tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar de kopman van de Sloveense ploeg, die uit slechts zes in plaats van acht renners bestaat. Naast Roglic kunnen ook de geblesseerde Luka Mezgec en de zieke Matej Mohoric niet meedoen.

"We kunnen het tempo niet bepalen omdat we twee renners missen", zei bondscoach Uros Murn bij de bekendmaking van het team in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. "Maar we hebben grote verwachtingen van Pogacar. Hij is ons plan A en we hebben met Jan Tratnik ook een plan B."

De 23-jarige Pogacar won zondag de GP van Montreal en boekte daarmee alweer de 44e zege uit zijn profcarrière. Hij krijgt op de WK naast Tratnik hulp van Jan Polanc, Domen Novak, David Per en Jaka Primozic.

De WK wielrennen wordt in het Australische Wollongong gehouden. De wegwestrijd bij de mannen staat op 25 september op het programma.