Alejandro Valverde heeft genoten van het eerbetoon dat hem zondag tijdens de slotrit in de Vuelta a España ten deel viel. De 42-jarige renner van Movistar, die na dit seizoen afscheid neemt, reed zijn laatste etappe in een grote ronde.

Tijdens de eerste kilometers op het lokale circuit in Madrid reed Valverde voor het peloton uit. De toeschouwers kregen zo de kans om de Vuelta-winnaar van 2009 uit te luiden.

"Allerlei herinneringen schoten op dat moment door mijn hoofd. Ook moest ik hier en daar wel een traantje wegpinken. Ik heb dan ook zoveel meegemaakt als renner", vertelt Valverde in gesprek met de krant Diario AS.

Valverde nam deel aan 32 grote rondes. Maar liefst twintig keer eindigde hij in de top tien van het algemeen klassement, met als hoogtepunt de Vuelta-zege in 2009. Valverde betwistte zijn eerste drieweekse rittenkoers in 2002. Juan Ayuso, die zondag als derde eindigde in de Ronde van Spanje, werd in dat jaar geboren.

Op de site van zijn ploeg Movistar spreekt Valverde van een "heel emotionele Vuelta". "Het gevoel bij een zege is heel anders. Dat is meer een explosie, terwijl de emotie nu langzaam maar zeker werd opgebouwd in drie weken tijd. Vandaag heb ik echt genoten. Hopelijk vonden de mensen langs de kant van de weg het net zo mooi."

Valverde neemt in oktober definitief afscheid

Valverde kondigde aan zeker terug te keren in de Vuelta. "Niet als renner, maar in een andere rol. Maar eerst ga ik hier nog van genieten en me natuurlijk richten op de laatste wedstrijden in mijn loopbaan."

De Ronde van Lombardije wordt zoals het er nu naar uitziet de laatste koers van Valverde. De najaarsklassieker is op zaterdag 8 oktober.