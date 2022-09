Tadej Pogacar heeft zondag de Grand Prix van Montreal gewonnen. De Sloveen hield in de Canadese WorldTour-koers Wout van Aert achter zich in de sprint van een kopgroep.

Pogacar bleef in de finale van de 221,4 kilometer lange koers van en naar Montreal samen over met Van Aert, Andrea Bagioli, David Gaudu en Adam Yates. In de sprint keken de andere vier vooral naar Van Aert, maar die had geen antwoord op een versnelling van Pogacar.

Voor Pogacar is het zijn eerste overwinning sinds zijn laatste van drie ritzeges in de Tour de France. De 23-jarige renner van UAE Team Emirates boekte zijn veertiende zege van dit seizoen. Eerder won hij ook onder meer Tirreno-Adriatico en Strade Bianche.

Afgelopen vrijdag greep Van Aert ook al naast de winst in de Grand Prix van Quebec. Toen eindigde de Jumbo-Visma-renner als vierde en ging de Fransman Benoît Cosnefroy met de zege aan de haal.

Pogacar is de eerste winnaar van de GP van Montreal in drie jaar. De afgelopen jaar stond de koers vanwege de coronapandemie niet op het programma. Robert Gesink won de eerste editie in 2010 en is de enige Nederlandse winnaar tot nu toe.

De renners bereiden zich in Canada voor op de WK wielrennen in het Australische Wollongong. Volgende week zondag staat de tijdrit bij de mannen op het programma. Precies een week later is de wegwedstrijd.