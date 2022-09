Remco Evenepoel realiseert zich na het veiligstellen van zijn eindzege in de Vuelta a España dat hij een historische prestatie heeft geleverd. De Belg werd zondag de eerste Belgische winnaar van een grote wielerronde sinds 1978.

"Nu kan ik beginnen te genieten", zei Evenepoel nadat hij over de finish was gekomen in Madrid. "Het begint door te dringen. Nu is het écht officieel."

Evenepoel was zaterdag na de laatste bergrit in de Vuelta al zo goed als zeker van de eindzege. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl hoefde in feite alleen op zijn fiets te blijven zitten in de slotrit naar Madrid, die normaal gesproken geen tijdsverschillen meer oplevert.

"Gisteren kwamen er erg veel emoties bij kijken, omdat we voelden dat de klus geklaard was", liet Evenepoel weten. "Maar je moet de koers nog steeds veilig uitrijden."

"Ik kreeg niet veel tijd om na te denken in de straten van Madrid, want het was een technisch rondje en het peloton werd steeds nerveuzer. Echt gezellig was het slot niet, maar ik ben de laatste rondes veilig achteraan bij Dries Devenyns gebleven."

Remco Evenepoel boekte zijn eerste eindzege in een grote wielerronde. Foto: Getty Images

'Geschiedenis voor mijn land en mijn team'

Met zijn eindoverwinning is Evenepoel de eerste Belgische eindwinnaar van een grote wielerronde sinds 1978, toen Johan De Muynck de Giro d'Italia op zijn naam schreef. Ook is hij de eerste Belgische Vuelta-winnaar sinds 1977, toen Freddy Maertens triomfeerde.

Die prestaties lieten Evenepoel niet onberoerd. "Het is geschiedenis voor mijn land, voor mijn team en voor mij. We mogen als ploeg trots zijn op wat we de afgelopen weken hebben bereikt."

Evenepoel bezorgde Quick-Step de eerste eindoverwinning ooit in een grote wielerronde. "Ik ben er zeker van dat iedereen enorm trots is. Ik ben ook trots dat ik België weer een eindzege in een grote ronde heb kunnen schenken."