Remco Evenepoel heeft zondag de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd daarmee de eerste Belgische winnaar van een grote wielerronde in 44 jaar.

Evenepoel was na de laatste bergrit van zaterdag al vrijwel zeker van de eindzege en stelde die in de traditionele slotrit naar Madrid veilig. Die laatste rit leverde zoals gebruikelijk geen tijdsverschillen meer op en werd gewonnen door de Colombiaan Juan Sebastián Molano.

Met zijn eindoverwinning is Evenepoel de eerste Belgische eindwinnaar van een grote wielerronde sinds 1978, toen Johan De Muynck de Giro d'Italia op zijn naam schreef. Ook is hij de eerste Belgische Vuelta-winnaar sinds 1977, toen Freddy Maertens triomfeerde.

Evenepoel bleef in het eindklassement de Spanjaard Enric Mas ruim twee minuten voor. De pas negentienjarige Spanjaard Juan Ayuso maakte het podium compleet. Evenepoel zag zijn grootste concurrent Primoz Roglic woensdag wegvallen na een zware valpartij.

Thymen Arensman eindigde als zesde en was daarmee de beste Nederlander in het algemeen klassement. De kopman van DSM begon met slechts een seconde voorsprong op Carlos Rodríguez aan de slotrit, maar hij bleef de Spanjaard uiteindelijk twaalf tellen voor.

Molano, die normaal gesproken de sprint aantrekt voor Pascal Ackermann, boekte zijn eerste ritzege in een grote wielerronde. De 27-jarige renner van UAE Team Emirates liet Pedersen (tweede) en Ackermann (derde) achter zich in de massasprint. Mike Teunissen en Danny van Poppel werden respectievelijk vierde en vijfde.

Uitslag 21e etappe Vuelta 1. Juan Sebastián Molano (Col)

2. Mads Pedersen (Den)

3. Pascal Ackermann (Dui)

4. Mike Teunissen (Ned)

5. Danny van Poppel (Ned)

6. Kaden Groves (Aus)

7. Fred Wright (GB)

8. Lionel Taminiaux (Bel)

9. Ben Turner (GB)

10. Cédric Beullens (Bel)

Valverde neemt onder luid gejuich afscheid van publiek

De laatste etappe ging over 96,7 kilometer van Las Rozas naar Madrid en was zo goed als vlak. In de openingsfase deed het peloton het rustig aan en namen Evenepoel en andere renners de tijd om foto's te laten schieten.

Toen het peloton aan de negen rondes van 5,4 kilometer door Madrid begon, kreeg Alejandro Valverde de ruimte om afscheid te nemen van het publiek. De 42-jarige Spanjaard, die aan zijn laatste Vuelta deelnam, reed een paar kilometer lang vlak voor het peloton uit en werd luid toegejuicht door de toeschouwers langs het parcours.

Nadat Valverde zich weer in het peloton had gemeld, gingen Luke Plapp en Julius Johansen in de aanval. De Australiër en de Deen namen een halve minuut voorsprong, maar hielden uiteindelijk geen stand.

Een massasprint in de straten van Madrid was hierdoor onvermijdelijk. Daarin zorgde Molano voor een verrassing dor groenetruidrager Pedersen van een vierde ritzege af te houden.