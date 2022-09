Dylan Groenewegen heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in de GP de Fourmies. De Nederlander eindigde in de Franse eendagskoers als tweede achter Caleb Ewan in de massasprint.

Groenewegen moest Ewan na 197,6 kilometer van en naar Fourmies een wiellengte voor zich dulden in de sprint. De Belg Amaury Capiot eindigde als derde.

De koers in het noorden van Frankrijk werd gekleurd door een vluchtersgroep van vijf renners, onder wie Taco van der Hoorn. De Nederlander bleef in de finale over met de Belg Louis Blouwe en de Fransman Nicolas Debeaumarché.

Op 3 kilometer van de finish werden de vluchters ingerekend. Meteen na de hergroepering ontstond een valpartij, waardoor onder anderen Fabio Jakobsen werd opgehouden. Dat gold niet voor Ewan, die zijn zevende zege van het seizoen boekte.

Groenewegen greep naast zijn achtste overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar schreef de 29-jarige renner van BikeExchange-Jayco onder meer een etappe in de Tour de France en een rit in de Arctic Race op zijn naam.

De GP de Fourmies maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour. De Franse koers werd in 1990 voor het laatst gewonnen door een Nederlander: Frans Maassen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de massasprint met Dylan Groenewegen te bekijken.