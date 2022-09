Annemiek van Vleuten gaat vol vertrouwen richting de WK wielrennen in Australië. De Nederlandse stelde zondag de eindzege in de Vuelta a España veilig en voltooide daarmee een bijzondere trilogie.

"Dit is mooi", zei Van Vleuten bij de NOS over haar eindzege in de Vuelta. "Zeker na de Tour, want ik had geen idee hoe goed ik hier zou zijn. Het is mooi om met vertrouwen richting het WK af te reizen."

Van Vleuten begon zondag met een riante voorsprong op de concurrentie aan de slotrit van de Vuelta en hield simpel stand. Eerder dit jaar won ze ook al de Tour de France en de Giro d'Italia, waardoor ze de eerste renster werd die alle drie de grote rondes in één seizoen heeft gewonnen.

"Ik ben zelf nooit zo bezig met rijtjes en moet eerlijk zeggen dat de Vuelta niet te vergelijken is met de Giro of de Tour", liet ze weten. "De organisatie zet zeker stappen, maar kan er ook nog heel wat te zetten."

Naast de eindzeges in de drie grote rondes schreef Van Vleuten dit jaar ook Luik-Bastenaken-Luik en Omloop Het Nieuwsblad op haar naam. "Misschien is het mijn beste seizoen ooit. Ik heb al mijn doelen bereikt. Dat is ongelooflijk. Het is een droomseizoen."

"Ik ga nu met een lekker gevoel naar Australië", vervolgde de 39-jarige renster van Movistar. "Met name door de tweede etappe in de Vuelta. Het is altijd maar afwachten na een hoogtestage, maar de vraagtekens zijn een beetje weg. Ik ben nu al supertrots op dit seizoen."

Het eindpodium van de Vuelta met Annemiek van Vleuten (midden), Elisa Longo Borghini (links) en Demi Vollering (rechts). Het eindpodium van de Vuelta met Annemiek van Vleuten (midden), Elisa Longo Borghini (links) en Demi Vollering (rechts). Foto: Getty Images

'Heb drie dagen op rij 's morgens vroeg bijgetraind'

Na de Giro en de Tour is de WK het derde grote doel van dit jaar voor Van Vleuten. "De ritten waren hier steeds laat. Ik heb drie dagen op rij 's morgens vroeg bijgetraind. Ook een beetje om in het ritme te komen voor Australië."

De WK in het Australische Wollongong gaat volgende week zondag van start met de individuele tijdrit bij de vrouwen. Op zaterdag 24 september staat de wegwedstrijd bij de vrouwen op het programma. Van Vleuten komt zowel in de wegrace als de tijdrit in actie.

"Het is een mooi parcours", zei de Nederlandse. "Het is niet helemaal op mijn lijf geschreven, maar er liggen wel kansen. Zeker voor Nederland. En de tijdrit ligt me ook wel. In tegenstelling tot vorig jaar is dit een parcours dat me wel ligt. Nu heb ik het voordeel dat er iets meer bochten in zitten."