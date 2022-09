Annemiek van Vleuten heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Vuelta a España gewonnen. De Nederlandse zag haar eindzege in de slotrit naar Madrid niet meer in gevaar komen en voltooide haar bijzondere trilogie in 2022. De dagzege ging naar de Italiaanse Elisa Balsamo.

Eerder dit kalenderjaar schreef Van Vleuten ook al de (hoger aangeschreven) Giro Donne en de Tour de France Femmes op haar naam. In de Vuelta greep Van Vleuten in de tweede etappe overtuigend de leiding en die gaf ze niet meer uit handen.

Zoals verwacht draaide de laatste etappe van 95,7 kilometer naar Madrid uit op een massasprint, maar echt spannend werd de strijd om de zege niet. Balsamo verloor de Belgische Lotte Kopecky al snel uit het oog en kwam met meerdere fietslengtes als eerste over de streep. Marta Bastianelli finishte als derde in Madrid.

In het eindklassement staat Van Vleuten fier aan kop. Ze wordt op het podium geflankeerd door de Italiaanse Elisa Longo Borghini (tweede) en landgenote Demi Vollering (derde). Vollering eindigde in de Tour de France Femmes als tweede achter Van Vleuten.

Annemiek van Vleuten pakte de rode leiderstrui in de tweede etappe en zag die geen moment meer in gevaar komen. Annemiek van Vleuten pakte de rode leiderstrui in de tweede etappe en zag die geen moment meer in gevaar komen. Foto: Getty Images

Van Vleuten met vertrouwen naar WK in Australië

In de voorlaatste etappe op zaterdag stelde Van Vleuten de eindzege al zo goed als zeker veilig door de heuvelrit in dezelfde tijd als haar concurrenten te finishen. Tijdens de vlakke slotetappe naar Madrid verdedigde de wereldkampioen op de weg van 2019 een voorsprong van 1 minuut en 51 seconden op Longo Borghini.

Van Vleuten beleeft sowieso een uitstekend seizoen. De 39-jarige renster van Movistar begon het jaar in februari door een rittenkoers in Valencia te winnen. Vervolgens schreef ze Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik op haar naam voordat ze haar dominantie in de grote rondes liet zien.

De komende dagen heeft Van Vleuten niet veel tijd om bij te komen, want over een week beginnen in het Australische Wollongong de wereldkampioenschappen wielrennen. Van Vleuten is samen met Marianne Vos de kopvrouw in de wegwedstrijd en jaagt in de tijdrit op haar derde wereldtitel.

De ontknoping van de Vuelta bij de mannen volgt eveneens zondag. Rodetruidrager Remco Evenepoel gaat de slotrit naar Madrid in met een voorsprong van dik twee minuten op naaste belager Enric Mas. De laatste etappe begint om 17.10 uur en telt 96,7 kilometer.