Annemiek van Vleuten staat op het punt om na de Giro Donne en de Tour de France Femmes ook de Vuelta a España te winnen, maar de Nederlandse hecht niet heel veel waarde aan die imposante trilogie. De renster van Movistar vindt dat de organisatie van de Spaanse rittenkoers nog veel stappen moet zetten.

"Deze Vuelta kan ik qua zwaarte helaas nog niet vergelijken met de Giro en de Tour", zei Van Vleuten zaterdag in gesprek met de NOS. "Ik zou bijna willen zeggen dat de Vuelta-organisatie een beetje wakker moet worden om deze koers uit te bouwen. Bijvoorbeeld door de teampresentatie te combineren met die van de mannen."

De Vuelta telt in totaal vijf etappes, waaronder een ploegentijdrit en een vlakke etappe naar Madrid. De koers is daarmee een stuk kleiner dan de Giro Donne en de Tour de France Femmes. Van Vleuten noemde de Tour voor aanvang een hype, maar tijdens de grote ronde raakte ze onder de indruk van de kwaliteit van de koers.

"Bij de Tour waren we echt een opzichzelfstaand evenement en geen sideshow. Dat was voor het eerst in mijn loopbaan dat ik dacht: we zijn echt vertrokken", zei Van Vleuten. "De Vuelta bouwen ze ieder jaar heel goed uit. Er staan veel mensen te kijken en ik hoor overal mijn naam. Maar er is nog veel werk aan de winkel."

De 39-jarige Van Vleuten reed deze week redelijk onbedreigd richting titelprolongatie in de Vuelta. Ze veroverde de leiderstrui door de tweede etappe met overmacht te winnen. In de vierde rit van zaterdag finishte ze als zesde, in dezelfde tijd als haar concurrenten Elisa Longo Borghini en landgenote Demi Vollering.

'Vooral de buitenwacht is bezig met rijtjes'

In de vlakke slotrit van zondag naar Madrid hoeft Van Vleuten, die een voorsprong van bijna twee minuten op Longo Borghini verdedigt, alleen nog maar te finishen om haar trilogie te voltooien. De wereldkampioen op de weg van 2019 denkt daar zelf niet op die manier over na.

"Vooral de buitenwacht is bezig met rijtjes, ik gelukkig niet zo. Maar ik ben supertrots op mijn seizoen en de losse overwinningen in de Tour en de Giro", vertelde Van Vleuten, die dit jaar ook onder meer Luik-Bastenaken-Luik en Omloop Het Nieuwsblad op haar naam schreef en zowel in de Giro als de Tour twee dagoverwinningen boekte.

"Na de Tour heb ik me herpakt en sta ik hier toch maar weer. Het verbaast me eigenlijk dat ik de tweede etappe in de Vuelta met zo'n mooie voorsprong wist te winnen. Ik heb mezelf ook voor de Vuelta weer kunnen laden en dat geeft vertrouwen voor de WK."

Van Vleuten is eind deze maand bij de WK wielrennen in het Australische Wollongong (18-25 september) samen met Marianne Vos de kopvrouw van Nederland in de wegwedstrijd. Ze hoopt ook voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden te worden, na eerder succes in 2017 en 2018. Van Vleuten veroverde vorige zomer in Tokio olympisch goud op de tijdrit.