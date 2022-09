Remco Evenepoel was al dé Belgische hoop in het wielrennen voordat hij een meter als prof had gefietst. Met de aanstaande winst van de Vuelta a España - de eerste Belgische eindzege in een grote ronde sinds 1978 - lost de Vlaming al op 22-jarige leeftijd zijn immense belofte in.

Burgemeester Willy Segers deed deze week een oproep om heel Dilbeek rood te laten kleuren, als steun voor de beroemdste inwoner van de gemeente in Vlaams-Brabant. Supporterscafé In de Rustberg in Schepdaal is vrijdag weer geopend, hoewel de uitbaters eigenlijk op vakantie waren.

De Vlaamse tv-zender Sporza besloot maandag om zeven extra uitzendingen te maken van het populaire wielerpraatprogramma Vive le Vélo. En de Belgische kranten staan al de hele week vol met verslagen en analyses over de beroemdste landgenoot van dit moment, en interviews met oud-toprenners uit België over hun jonge opvolger.

Noem het 'Remcoorts', of 'Remco-mania'. De aanstaande Vuelta-winst van Evenepoel zorgt in het wielergekke België - en dan vooral in Vlaanderen - voor grote euforie. Die extreme aandacht voor de jonge Belg is er al sinds hij als tiener tegen wil en dank tot de nieuwe Eddy Merckx werd gebombardeerd.

Evenepoel domineert bij de junioren

Op een zonnige septembermiddag in 2018 loopt Evenepoel in Innsbruck met zijn fiets boven het hoofd over de finish. De achttienjarige renner heeft net in de WK-wegrit voor junioren zijn status als fenomeen meer dan bevestigd. Door een valpartij en materiaalpech moest hij op 70 kilometer van de finish een gat van twee minuten dichtrijden. Desondanks wint hij met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op de nummer twee. "Hij kan nog groter worden dan ik", zegt Merckx, de beste wielrenner aller tijden.

En dat terwijl Evenepoel op dat moment pas anderhalf jaar koerst. Volgens het Vlaamse tijdschrift Sport/Voetbalmagazine vertelde de voormalig jeugdspeler van Anderlecht, PSV en KV Mechelen in maart 2017 na een fietstocht van 117 kilometer - met een gemiddelde snelheid van 33,6 kilometer per uur - in een emotioneel gesprek aan zijn vader en oud-profrenner Patrick Evenepoel dat hij stopt met voetballen en wielrennen een kans wil geven.

Het blijkt een gouden keuze, want Remco Evenepoel wint 26 koersen als junior. Al is winnen eigenlijk nog een te milde term. De Belg is meestal zo veel beter dan de concurrentie, dat het meer vernietigen is. "Zo'n talent heb ik nog nooit gezien", zegt Patrick Lefevere, de ervaren ploegbaas van het Belgische topteam Quick-Step, voor de EK van 2018 tegen De Tijd. Bij dat toernooi in Tsjechië wint Evenepoel de wegrit met een voorsprong van bijna tien minuten op zijn eerste 'concurrent'.

Lefevere heeft genoeg gezien en biedt Evenepoel een contract aan, waardoor het toptalent al op negentienjarige leeftijd prof wordt. "Ik heb al mooie dingen gepresteerd bij de junioren, maar bij de profs begin ik weer vanaf nul. Dat besef ik wel", zegt hij na de WK in Innsbruck tegen Sporza. "Ik heb nog niet genoeg bewezen om al een fenomeen te zijn. Ik vind dat er niet te veel lawaai rond mij moet worden gemaakt."

Remco Evenepoel viert zijn wereldtitel bij de junioren in 2018. Remco Evenepoel viert zijn wereldtitel bij de junioren in 2018. Foto: Getty Images

Evenepoel krijgt kritiek na teleurstellende Giro

Quick-Step kiest begin 2019 bewust voor een kleine koers ver buiten Europa voor het debuut van Evenepoel. Het heeft weinig effect. Alle grote Belgische kranten sturen een verslaggever naar Argentinië voor de Ronde van San Juan, net als tv-zender Sporza.

Het is een voorproefje voor wat Evenepoel tijdens zijn profcarrière kan verwachten. Al zijn bewegingen op de fiets worden gevolgd, al zijn uitspraken worden vastgelegd en geanalyseerd. Regelmatig positief, bijvoorbeeld als hij in zijn debuutjaar de beste is in de grote klassieker Clásica San Sebastián en de jongste winnaar van een WorldTour-wedstrijd wordt. "Onvoorstelbaar: superlatieven schieten tekort bij zo'n prestatie", jubelt Het Nieuwsblad.

Maar onvermijdelijk komen er ook negatieve commentaren. Die komen tot een summum tijdens de Giro d'Italia van 2021, zijn debuut in een grote ronde. Evenepoel rijdt in de Ronde van Italië zijn eerste koers sinds een keiharde val in de Ronde van Lombardije in augustus 2020 en stelt teleur. Na zeventien etappes stapt hij af, na opnieuw een schuiver in een afdaling. "Soms lijkt het of Remco denkt dat hij het al gemaakt heeft", schrijft Merckx in een column in Het Nieuwsblad.

"Het is altijd vrij makkelijk om iemand af te breken, zeker als diegene zich mentaal niet meer heel erg goed voelt", zegt Evenepoel twee weken na de Giro.

Remco Evenepoel omhelst zijn moeder Anja na de laatste bergrit van de Vuelta. Remco Evenepoel omhelst zijn moeder Anja na de laatste bergrit van de Vuelta. Foto: Getty Images

Evenepoel is veel rustiger geworden

Op de Puerto de Navacerrada, een bergpas even buiten Madrid, staat Evenepoel zichzelf zaterdag eindelijk toe om alle emoties eruit te laten komen. Huilend omhelst hij zijn moeder Anja en zijn vader Patrick, nadat hij in de laatste bergrit de eindzege in de Ronde van Spanje officieus heeft veiliggesteld.

"Ik weet niet wat er momenteel door mijn hoofd gaat", zegt de eerste Belgische Vuelta-winnaar sinds Freddy Maertens in 1977. "Het is ongelooflijk. Na alle kritiek en alle negatieve commentaren in het afgelopen jaar heb ik iedereen geantwoord met de pedalen en het eindelijk getoond."

Met de lessen van de Giro van 2021 in het achterhoofd bereidde Evenepoel zich de afgelopen maanden in alle rust voor op de tweede grote ronde uit zijn carrière. De renner en de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl temperden bij elke mogelijkheid de verwachtingen door te stellen dat een toptienplaats in het klassement het doel is. Tijdens de drieweekse koers blijft Evenepoel eveneens kalmte uitstralen, ook als hij al na de zesde etappe de rode leiderstrui verovert.

"Ik denk dat mijn zege dit voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik de belangrijkste reden is dat ik dit jaar rustiger ben", zegt Evenepoel vrijdag in Spanje. "Dat was mijn eerste heel grote overwinning en een statement. Daarmee zei ik: kijk, ik kan het."

Zondag na de galarit naar Madrid kan Evenepoel ook zeggen dat hij een grote ronde kan winnen. "Hopelijk is dit het begin van iets formidabels", zegt Lefevere tegen Het Nieuwsblad. "We zijn nog maar net begonnen."