Annemiek van Vleuten heeft zaterdag een grote stap naar de eindzege in de Vuelta a España gezet. De Nederlandse klassementsleider hield stand op een steile slotheuvel en hoeft zondag in Madrid alleen te finishen om haar hattrick in dit kalenderjaar te voltooien. Demi Vollering greep naast de ritzege, die voor Silvia Persico was.

Lang leek Anna Kiesenhofer na een monstersolo van 158 kilometer met de ritzege aan de haal te gaan. De regerend olympisch kampioene had met nog 30 kilometer te gaan een voorsprong van vijf minuten op het peloton, maar daarna ging het snel.

Op een oplopende gravelstrook op zo'n 10 kilometer van de finish liep de voorsprong van Kiesenhofer terug naar een kleine minuut. Richting de 2,5 kilometer lange slotheuvel had het flink uitgedunde peloton de Oostenrijkse voor het grijpen. Uiteindelijk werd ze in de slotkilometer ingerekend, waarna Persico in de sprint Vollering (tweede) aftroefde.

Van Vleuten was op de slotheuvel niet zo oppermachtig zoals donderdag, waarop ze onder meer een dubbelslag sloeg na een solo van 30 kilometer. De Wageningse leek in de slotkilometer te moeten passen, maar herpakte zich weer. Haar leiderstrui kwam nooit in gevaar. Ze kwam als zesde over de streep.

