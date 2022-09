Remco Evenepoel was zaterdag zeer geëmotioneerd nadat hij de eindzege in de Vuelta a España had veiliggesteld. De 22-jarige Belg gaf in de Spaanse ronde een overtuigend antwoord op alle kritiek die hij sinds 2020 kreeg.

Na drie weken waarin hij het toonbeeld van kalmte was, laat Evenepoel vlak na de finish van de laatste bergetappe van de Vuelta zijn emoties de vrije loop. Minutenlang staat hij huilend op de Puerto de Navacerrada, terwijl hij probeert te beseffen dat hij als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde heeft gewonnen.

"Ik weet niet wat er nu door mijn hoofd gaat. Het is echt ongelooflijk dat ik de Ronde van Spanje heb gewonnen", zegt Evenepoel in een eerste reactie. "Dit is de mooiste dag uit mijn leven, al hoop ik dat er nog meer van dit soort dagen zullen volgen."

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd als tiener al een grote toekomst toegedicht. Zijn profcarrière begon in 2019 uitstekend, maar een jaar later kreeg hij een flinke terugslag door een zware valpartij in de Ronde van Lombardije. Na een teleurstellende Giro d'Italia in 2021, zijn debuut in een grote ronde, kreeg Evenepoel flink wat kritiek.

"Er waren veel negatieve commentaren, vooral vorig jaar", aldus de Vlaming. "Ik heb antwoord gegeven met mijn benen. 2022 is echt een geweldig jaar. Ik heb een monument gewonnen (Luik-Bastenaken-Luik, red.), was voor de tweede keer de beste in de Clásica San Sebastián en win nu twee ritten en het eindklassement van de Vuelta. En dan ga ik in de winter ook nog trouwen. Ik kan niet meer wensen."

Remco Evenepoel werd direct na de finish gefeliciteerd. Foto: AFP

Evenepoel kon door zenuwen slecht slapen voor laatste bergrit

Evenepoel hoefde zaterdag in de twintigste en voorlaatste etappe alleen maar zijn grootste concurrent Enric Mas te volgen. Zijn voorsprong op de Spanjaard was met ruim twee minuten geruststellend, maar toch begon hij vol zenuwen aan de rit over vijf cols.

"Ik heb vannacht niet veel geslapen en was vanochtend heel gestrest", zegt Evenepoel. "Ik wist wat me nog te wachten stond: een heel zware rit. Dat werd het ook, maar ik hield vertrouwen in mijn vermogen. En nu ga ik gewoon de Ronde van Spanje winnen."

De Vuelta wordt zondag afgesloten met een vlakke rit naar Madrid, waarin normaal gesproken geen verschuivingen meer zullen plaatsvinden in het algemeen klassement. Het is daardoor praktisch zeker dat Evenepoel na de 21e etappe zal worden gehuldigd als de eerste Belgische winnaar van de Ronde van Spanje sinds 1977 (Freddy Maertens) en de eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds 1978 (Johan De Muynck in de Giro).

"Ik ben ontzettend blij dat ik als eerste renner onder Patrick Lefevere (de markante ploegbaas van Quick-Step Alpha Vinyl, red.) een grote ronde heb gewonnen. En deze zege is ook voor mijn land, mijn teamgenoten, mijn ouders en mijn verloofde."