Remco Evenepoel heeft zich zaterdag officieus verzekerd van de eindzege in de Vuelta a España. De Belg sloeg in de laatste bergrit een aanval van zijn rivaal Enric Mas af en hoeft zondag alleen maar te finishen voor zijn eerste overwinning in een grote ronde. Richard Carapaz hield Thymen Arensman van de ritzege af.

Mas ondernam slechts één alles-of-nietspoging in de loodzware bergetappe naar de top van de Puerto de Navacerrada. Dat deed de Spanjaard op zo'n 40 kilometer van de finish. Evenepoel kon echter eenvoudig volgen en kwam ook op de slotklim niet in de problemen. Carapaz kwam net iets eerder dan Arensman boven en boekte daarmee zijn derde ritzege in deze Vuelta.

De laatste etappe van zondag naar Madrid is een formaliteit, waardoor de 22-jarige Evenepoel alleen op zijn fiets hoeft te blijven zitten voor zijn eerste eindzege in een grote ronde. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl pakte in de zesde etappe van de Vuelta de leiding in het algemeen klassement en stond die niet meer af.

Evenepoel zag zijn grootste concurrent Primoz Roglic woensdag wegvallen na een zware valpartij, waardoor Mas de enige bedreiger voor de rode trui van de Belg was. De Spanjaard kon echter weinig doen aan zijn achterstand van twee minuten.

Evenepoel wordt de eerste Belgische eindwinnaar in een grote ronde in 44 jaar. Johan De Muynck was in 1978 de laatste Belg die op de top van het schavot stond. Dat deed hij toen in de Giro d'Italia. In 1977 won Freddy Maertens de Vuelta a España.

Door zijn aanval in de laatste kilometers won Arensman een plekje in het algemeen klassement en gaat hij als zesde de boeken in. De Nederlander kwam als tweede boven, pakte daarmee zes bonificatieseconden en klom zo op één seconde over de geloste Carlos Rodríguez in het klassement heen. Het is voor de 22-jarige Arensman, die zondag een rit in de Ronde van Spanje won, zijn beste resultaat ooit in een grote ronde.