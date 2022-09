Benoît Cosnefroy heeft vrijdag verrassend de Grand Prix van Québec op zijn naam geschreven. De Fransman was onder anderen Wout van Aert en Tadej Pogacar te slim af met een aanval op de slotklim.

De 26-jarige Cosnefroy sprong op ruim 2 kilometer van de streep weg en hield vervolgens stand in de laatste steile kilometers. Michael Matthews (tweede) en Biniam Girmay (derde) zetten hun sprint te laat in. Wout van Aert werd vierde.

Van Aert en Pogacar bereiden zich in Canada voor op de WK wielrennen, die over ruim een week beginnen in het Australische Wollongong. Het parcours in Australië is vergelijkbaar met dat van Québec. De renners rijden in Wollongong ook rondjes met daarin een steile heuvel.

Het was voor het eerst sinds 2019 dat de Grand Prix van Québec werd verreden. De voorgaande twee edities van de Canadese WorldTour-koers werden afgelast als gevolg van de coronapandemie. De renners mochten van de Canadese autoriteiten niet naar het land afreizen.