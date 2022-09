Annemiek van Vleuten heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de Vuelta a España voor vrouwen. De Nederlandse sloeg in de laatste bergetappe alle aanvallen op haar rode leiderstrui af, waardoor ze de eindzege nauwelijks meer kan ontgaan. Grace Brown pakte de rit.

Tijdens de derde etappe moesten de rensters onder meer een 19 kilometer lange col bedwingen. Op de flanken van de Alto Hoces de Bárcena probeerden verschillende klassementsrensters Van Vleuten uit de tent te lokken, maar de Wageningse hield eenvoudig stand.

De ritzege ging naar Brown. Met Elise Chabbey was de Australische op zo'n 9 kilometer van de streep uit het uitgedunde peloton vertrokken. Samen hielden ze nipt stand, waarna Brown de snelste was in de straten van Aguilar de Campoo. Van Vleuten kwam in het peloton als tiende over de meet.

Van Vleuten sloeg donderdag in een zware bergetappe een dubbelslag. Na een fraaie solo over 30 kilometer kwam ze als eerste over de streep in Colindres. De Nederlandse pakte daardoor de leiderstrui én een voorsprong van een kleine twee minuten op nummer twee Elisa Longo Borghini. Van Vleuten baarde vrijdagochtend opzien door een hersteltraining van 50 kilometer af te werken.

In de Vuelta voor vrouwen zijn er net als bij de mannen nog twee etappes te verrijden. Zaterdag volgt een heuveletappe voor de rensters, waarna de Spaanse rittenkoers zondag wordt afgesloten met een vlakke etappe naar de Spaanse hoofdstad Madrid.

De Vuelta bij de mannen komt zondag ook ten einde in Madrid. Remco Evenepoel lijkt daar hard op weg naar de eindzege. Met nog twee etappes te gaan heeft de Belg een voorsprong van een voorsprong van ruim twee minuten op Enric Mas, de nummer twee van het algemeen klassement.