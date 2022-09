Mads Pedersen heeft vrijdag voor de derde keer in deze Vuelta a España een rit gewonnen. De Deen was wederom de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. Klassementsleider Remco Evenepoel kende een probleemloze middag in Spanje en is daardoor een dag dichter bij de eindzege.

De 26-jarige Pedersen werd in een zetel naar de finish in Talavera de la Reina gebracht en hield op de streep een fietslengte over op de Brit Fred Wright (tweede) en de Belg Gianni Vermeersch (derde). Door zijn derde ritzege verstevigt Pedersen ook zijn leiding in het puntenklassement.

Pedersen kent een ijzersterk seizoen. De wereldkampioen van 2019 won niet alleen drie ritten in Vuelta, maar schreef in juli ook voor het eerst in zijn carrière een etappe in de Tour de France op zijn naam. Pas in de laatste jaren heeft de renner van Trek-Segafredo zich toegelegd op de sprint.

Achter Pedersen was Mike Teunissen met een vijfde plaats de beste Nederlander in Talavera de la Reina. Dylan van Baarle eindigde als tiende. Thymen Arensman, de nummer zeven van het algemeen klassement, liep geen tijdverlies op.

Na de zware bergrit van donderdag, waarin Evenepoel op het laatste moment Robert Gesink bijhaalde en als eerste over de streep kwam, deed het peloton het bijzonder rustig aan in de kortste etappe van deze Vuelta over 138 kilometer. Evenepoel kreeg op de twee zware beklimmingen geen aanval te verwerken en bolde in het peloton over de finish.

Daardoor gaat de 22-jarige Evenepoel met een voorsprong van twee minuten en zeven seconden op nummer twee Enric Mas de laatste twee dagen van de Vuelta a España in. Zaterdag volgt er een zware bergetappe met aankomst bergop. De Ronde van Spanje wordt een dag later afgesloten met een vlakke rit naar de Spaanse hoofdstad Madrid.

Remco Evenepoel kwam geen moment in de problemen in deze Vuelta-rit. Foto: Getty Images

Koplopers snel opgeslokt door sprintersploegen

Na de slijtageslag van donderdag zag het peloton een nieuwe strijd om de rode trui van Evenepoel niet zitten. En dat terwijl de renners onderweg twee keer de Puerto del Piélago moesten bedwingen.

De avonturiers roken hun kans, wat tot een snelle openingsfase leidde. Uiteindelijk kregen drie renners de zegen van het peloton: Brandon McNulty (UAE Emirates), Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost) en Ander Okamika (Burgos-BH).

De drie kregen echter niet al te veel ruimte. Trek-Segafredo reed lang op kop van de grote groep, zodat Pedersen een nieuwe sprintkans kreeg. De weg in de laatste 40 kilometer van de etappe liep namelijk af of was vlak.

Al vlak voor de top bij de tweede passage van de Puerto del Piélago werden de drie koplopers ingerekend, waardoor niets een sprint meer in de weg stond. Trek-Segafredo bracht Pedersen in een zetel naar de finish en de Deen stelde wederom niet teleur in deze Vuelta.