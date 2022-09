Primoz Roglic heeft zich vrijdag hard uitgesproken over zijn zware valpartij in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma stelt dat hij door toedoen van Fred Wright niet meer kan meedoen om zijn vierde eindzege op rij en dat de koersveiligheid veel beter moet.

Op de beelden leek het alsof de 32-jarige Roglic dinsdag in de sprint het achterwiel van de negen jaar jongere Wright aantikte, waarna hij hard ten val kwam. Drie dagen na dato bestrijdt de Sloveen die lezing in een opmerkelijk kritisch interview op de site van Jumbo-Visma.

"Mijn conclusie is dat hoe deze valpartij gebeurde, niet acceptabel is. Niet iedereen heeft dat goed gezien. De waarheid is dat de val niet werd veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist."

Roglic heeft geen goed woord over voor het gedrag van Wright. Door de valpartij moest de drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje een dag later afstappen. Op dat moment stond hij tweede in het algemeen klassement, op ruim een minuut van rodetruidrager Remco Evenepoel.

"Dit was niet oké en zou niet moeten gebeuren", aldus Roglic. "Er wordt snel weer overheen gestapt en we gaan over tot de orde van de dag. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verdergaat en dat signaal wil ik afgeven."

Primoz Roglic werd naar eigen zeggen het stuur uit zijn handen geduwd door Fred Wright. Foto: ANP

Plugge: 'Jongeren tonen minder respect'

Roglic krijgt bijval van zijn ploegbaas Richard Plugge. Als voorzitter van de AIGCP, een vereniging die de belangen van de wielerteams behartigt, heeft hij de koersveiligheid deze week opnieuw op de agenda van de internationale wielerunie UCI gezet.

Plugge ziet een trend. "Tien jaar geleden luidden de oudere renners de alarmbel, omdat de jongeren minder respect toonden en onverantwoorde risico's namen en zich overal doorheen duwden. Die jongeren van toen zijn de ouderen van nu."

"Maar je hoort nog steeds dezelfde discussie, terwijl we een generatie verder zijn. Dat moet dus veranderen. Ik ben blij dat Primoz zich uitspreekt, in de spiegel kijkt en het gedrag van renners ook benoemt."

Zonder Roglic lijkt Evenepoel zich tot nieuwe winnaar van de Vuelta te kronen. Met nog drie etappes te gaan heeft de Belg een voorsprong van twee minuten op Enric Mas, de nummer twee in het algemeen klassement. Momenteel wordt de negentiende etappe verreden.