Annemiek van Vleuten heeft donderdag op indrukwekkende wijze de leiding veroverd in de Vuelta voor vrouwen. De Nederlandse kwam in de koninginnenrit als eerste over de streep na een solo van bijna 30 kilometer.

De 39-jarige Van Vleuten ondernam op 31 kilometer van de streep al een poging, maar haar aanval werd in de kiem gesmoord door de Italiaanse klassementsleider Elisa Longo Borghini. Toen de Wageningse het even later weer probeerde op de Alto Fuente Las Varas, kwam ze wel los.

Van Vleuten bouwde tijdens de beklimming van de voorlaatste col in rap tempo een voorsprong van een minuut op. Op de slotklim, de Alto Campo La Cruz, liep ze nog verder uit. Op de streep in Colindres had ze uiteindelijk een voorsprong van twee minuten en vijftien seconden op Longo Borghini.

Voor Van Vleuten is het al haar elfde overwinning van het seizoen. De Nederlandse schreef eerder dit jaar de Tour de France voor vrouwen en de Giro Donne op haar naam. Vorig jaar was Van Vleuten ook al de beste in de Vuelta.

Van Vleuten eindigde woensdag in de ploegentijdrit als vijfde met Movistar, wat de eerste etappe van de Vuelta vormde. De kopman van de Spaanse ploeg verloor daarin 25 seconden op het Trek-Segafredo van Longo Borghini.

In de Vuelta zijn nog drie etappes te verrijden. Vrijdag en zaterdag krijgen de renners een heuveletappe voor de kiezen. De Spaanse rittenkoers wordt net als bij de mannen zondag afgesloten met een vlakke rit door de Spaanse hoofdstad Madrid. Eerder op donderdag greep Robert Gesink nipt naast een ritzege in de Vuelta.