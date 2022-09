Robert Gesink kon zich snel over de teleurstelling van de misgelopen ritzege in de Vuelta a España heen zetten. De Nederlander leek op de top van de Alto del Piornal voor het eerst in zes jaar te winnen, maar in de laatste honderden meters werd hij bijgehaald door de latere ritwinnaar Remco Evenepoel en Enric Mas.

"Het was een geweldige rit, tot de laatste 200 meter", zei Gesink na afloop van de etappe. De veteraan van Jumbo-Visma sloot als laatste aan bij een veertigkoppige kopgroep en ging op 6 kilometer van de finish solo verder.

"Het was een zware dag. Het duurde even voordat de vlucht van de dag de ruimte kreeg. Ik was blij dat ik in de groep zat en dat ik op de klimmetjes in zo'n sterke groep wist te overleven. De kleine jongens zijn zo explosief en gaan zo snel. Ik reed mijn eigen tempo. Ik loste de rest, maar ik kwam net tekort."

Door een aanval van Mas ging het alsnog mis voor Gesink. De Spanjaard kreeg gezelschap van Evenepoel en samen kwamen ze op zo'n 500 meter van de streep bij de Nederlander. Gesink: "Ik heb nooit over mijn schouder gekeken toen ik wegreed. Toen ik dat wel deed, zag ik dat ze eraan kwamen. Ik wist vanaf toen dat het heel zwaar ging worden."

Gesink zei dat hem het nodige geluk ontbrak. "Het was een grote groep en we hadden een grote voorsprong, maar niemand wilde rijden. Iedereen probeerde elkaar uit te schakelen. Dat is jammer. Als we een minuut meer hadden gehad, had ik hier heel anders gestaan."

Robert Gesink zag Remco Evenepoel als eerste over de streep komen. Foto: Pro Shots

'Het was een zware dag na het wegvallen van Primoz'

Jumbo-Visma was behoorlijk actief in de achttiende etappe, want naast Gesink maakte Sam Oomen de oversteek naar de kopgroep. Dat gebeurde allemaal een dag nadat kopman Primoz Roglic had opgegeven. De Sloveen, die tweede in het algemeen klassement stond, had te veel pijn na een zware valpartij.

"Gisteren was een zware dag", zei Gesink. "We kwamen hier om weer met Primoz de Vuelta te winnen. Het duurde voor mij 24 uur om de knop om te zetten, maar vandaag ging het heel goed. Ik ben blij dat ik dit kon, maar ik was blijer geweest als ik had gewonnen. Maar dat is het leven."

Voor Gesink was zijn sterke optreden een behoorlijke opsteker, nadat hij jaren in dienst van klassementsrenners had gereden. "Ik wist dat ik dit kon. Ik ben blij dat ik weer even voor mezelf kon rijden. Helaas waren er vandaag twee beter. Dat is moeilijk, maar het is fijn om voor de zege te kunnen rijden. Toch ben ik nu niet de blijste man op aarde."

Evenepoel was dat wel. Hij boekte niet alleen zijn tweede ritzege in de Vuelta, maar is ook weer een stap dichter bij de eindzege. Hij heeft nu een voorsprong van ruim twee minuten op Mas in het klassement. "In de leiderstrui een bergrit winnen, dit is mijn meest perfecte dag ooit", jubelde de Belg. Er zijn nog drie ritten te gaan in de Vuelta.