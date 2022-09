Mathieu van der Poel heeft donderdag, twee weken voor de wegrit op de WK wielrennen, de Izegem Koers op zijn naam geschreven. De Nederlander klopte Yves Lampaert in de Belgische kermiskoers.

De 27-jarige Van der Poel reed in de slotfase samen met zijn Belgische ploeggenoot Dries De Bondt en diens landgenoot Lampaert weg bij de rest. De renner van Alpecin-Deceuninck klopte Lampaert vervolgens in de sprint. De Bondt finishte in de stromende regen als derde.

Twee weken geleden maakte Van der Poel in de Druivenkoers Overijse al zijn officiële rentree na zijn opgave in de Tour de France. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen reed toen op een vervelend moment lek en speelde een bijrol.

Van der Poel is over ruim twee weken de kopman van de Nederlandse ploeg in de wegrace op de WK, die op 25 september wordt verreden. Hij doet in het Australische Wollongong ook mee aan de gemengde ploegentijdrit.

Naast Van der Poel zijn Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn geselecteerd voor de wegrit.

In de aanloop naar de WK verschijnt Van der Poel nog aan de start van de Grand Prix van Wallonië (14 september) en de Primus Classic (17 september).