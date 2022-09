Robert Gesink heeft donderdag in de achttiende rit van de Vuelta a España net naast de zege gegrepen. De Nederlander werd in de laatste honderden meters van de bergetappe bijgehaald door Enric Mas en klassementsleider Remco Evenepoel, die met de ritzege aan de haal ging.

De 36-jarige Gesink sprong op 140 kilometer van de streep met 39 andere renners weg uit het peloton en ging er op de slotklim Alto de Piornal alleen vandoor met Élie Gesbert. Op 6 kilometer van de streep liet hij de Fransman achter, waarna het erop leek dat hij voor het eerst in zes jaar weer ging winnen.

Gesink had echter de pech dat de klassementsrenners elkaar achter hem bestookten met demarrages. In de laatste kilometers probeerde Mas, de nummer twee van het algemeen klassement, een aanval op de leiderstrui van Evenepoel te doen. De Belg kon zijn voornaamste uitdager volgen, waarna de twee op 400 meter van de streep bij Gesink kwamen. In de sprint was Evenepoel de snelste.

Voor Gesink is de misgelopen ritzege een behoorlijke domper. De Varssevelder hoopte zijn ploeg Jumbo-Visma een opsteker te bezorgen na het wegvallen van kopman Primoz Roglic. De Sloveen kwam dinsdag hard ten val en ging een dag later niet meer van start in de Vuelta. Op dat moment stond hij tweede in het algemeen klassement.

Evenepoel boekte op de top van de Alto de Piornal zijn tweede ritzege in deze Vuelta en lijkt hard op weg naar de eindzege. Met nog drie etappes te gaan heeft de Belg een voorsprong van twee minuten en zeven seconden op nummer twee Mas. Vrijdag en zaterdag gaan de renners opnieuw het hooggebergte in. Zondag wordt de Ronde van Spanje afgesloten met een vlakke rit door Madrid.

Thymen Arensman deed goede zaken in de bergrit. De Nederlander kwam op dertien seconden van Evenepoel als vijfde over de finish en handhaafde zich daarmee op de zevende plaats in het klassement.

Arensman mag ook nog hopen op de bergtrui. Jay Vine, die in het bergklassement de leiding had, kwam tijdens de rit ten val en moest de strijd staken. Daardoor is Richard Carapaz nu in het bezit van de bergtrui. De Ecuadoriaan heeft een voorsprong van 22 punten op nummer twee Arensman.

Remco Evenepoel was Robert Gesink net te snel af. Foto: Getty Images

Vermakelijk bergetappe in Vuelta

Met de aankomst bergop was de achttiende rit op het lijf geschreven van de rittenkapers en de avonturiers. Veel renners roken hun kans en dat leverde een hectische openingsfase op, met een grote valpartij tot gevolg. Carlos Rodríguez (de nummer vijf van het algemeen klassement), Rigoberto Urán (de ritwinnaar van woensdag) en Vine waren daarbij de voornaamste slachtoffers. Alleen Vine kon niet meer verder.

Uiteindelijk kregen maar liefst veertig renners de zegen van het peloton voor de vlucht van de dag. Daarbij zaten vier Nederlanders: Gesink, Sam Oomen, Julius van den Berg en Jetse Bol. Ook erkende klassementsrenners als Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali en Carapaz behoorden tot dit gezelschap.

Bij het ingaan van de slotklim was de kopgroep nog grotendeels intact, wat tot een zenuwslopende beklimming leidde. Uiteindelijk bleven alleen Gesink en Gesbert op 9 kilometer van de streep samen over.

In de groep met favorieten regende het ook aanvallen. Evenepoel tastte een keer af, waarna zijn rivaal Mas op 2 kilometer van de finish een poging waagde. De rodetruidrager kon de Spanjaard makkelijk volgen en dat bleek funest voor Gesink, die hierdoor nog langer moet wachten op een overwinning.

