Cees Bol heeft donderdag een opmerkelijk moment beleefd in de finale van de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlandse sprinter van Team DSM belandde met enkele ploegmaten aan de verkeerde kant van de weg en kon daardoor niet meedoen om de dagzege.

Het was een chaotische situatie in de finale van de bijna 187 kilometer lange etappe van West Bridgford naar Mansfield. De weg splitste zich in de slotkilometer op, waarbij een deel van het peloton de verkeerde kant koos. Door een hek waren Bol en een handvol anderen niet meer in de gelegenheid zich bij de rest van de grote groep te voegen.

Zodoende werd Bol ervan weerhouden te sprinten voor zijn tweede dagsucces in de Britse wielerronde. De 27-jarige Zaandammer had maandag de tweede etappe op zijn naam geschreven. Dat was zijn zesde zege als profrenner en de eerste van dit seizoen.



De rit werd uiteindelijk gewonnen door de Belg Jordi Meeus van BORA-hansgrohe, die de Pool Stanislaw Aniolkowski nipt voorbleef in de sprint. De Brit Tom Pidcock eindigde als derde. In het algemeen klassement wordt de dans nog altijd geleid door Gonzalo Serrano. De Spanjaard van Movistar sloeg woensdag een dubbelslag.

De Tour of Britain is een zogeheten 2.Pro-wedstrijd en duurt nog tot en met zondag. De etappekoers werd vorig jaar gewonnen door Wout van Aert.

