De Vuelta a España is donderdag tijdens de achttiende etappe opgeschrikt door een flinke valpartij. De Australische bolletjestruidrager Jay Vine was het voornaamste slachtoffer en heeft de koers geblesseerd verlaten. Hierdoor stijgt Thymen Arensman naar de tweede plek in het bergklassement.

De valpartij gebeurde aan het begin van de achttiende etappe, die de renners over ruim 162 kilometer van Trujillo naar Alto del Piornal voert. Naast Vine gingen onder anderen de Nederlander Sam Oomen, de Deense groenetruidrager Mads Pedersen en de Spaanse podiumfavoriet Carlos Rodríguez tegen het asfalt. In tegenstelling tot Vine konden zij hun weg vervolgen.

Vine ontpopte zich tot dé revelatie van deze Ronde van Spanje. De 26-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, die ooit een profcontract versierde door uit te blinken in de wielerfitnessgame Zwift, won tot verbazing van velen twee bergritten en had de bergtrui stevig om zijn schouders hangen.

In het algemeen klassement bekleedde Vine de 29e positie op 55.46 minuten van rodetruidrager Remco Evenepoel. De Australiër is de 47e uitvaller in deze Vuelta. De Italiaan Samuele Battistella van Astana en de Fransman Bruno Armirail van Groupama-FDJ gingen donderdag niet meer van start wegens ziekte.

Arensman stijgt plek in bergklassement

Met het verdwijnen van Vine moet de bolletjestrui op zoek naar nieuwe schouders. Richard Carapaz, die eveneens twee bergetappes op zijn naam schreef, is daarvoor met dertig bergpunten de eerste gegadigde. Ook Arensman maakt een goede kans. De Nederlandse winnaar van de koninginnenrit stond voor het uitvallen van Vine derde in het bergklassement met 22 punten.

De achttiende etappe wordt op dit moment verreden. Er zijn onderweg een flinke hoeveelheid bergpunten te verdienen, want er moeten twee cols van de eerste en één col van de tweede categorie bedwongen worden. De Vuelta duurt nog tot en met zondag.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de video van de val te bekijken.