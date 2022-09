Lucinda Brand en Shirin van Anrooij hebben woensdag met Trek-Segafredo de openingstijdrit in de Ceratizit Challenge by La Vuelta gewonnen. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten eindigde met Movistar als vijfde.

Trek-Segafredo legde het 19,9 kilometer lange parcours van en naar Marina de Cudeyo af in 23 minuten en 31 seconden. Naast Brand en Van Anrooij bestond de Amerikaanse ploeg uit de Deense Amalie Dideriksen, Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini uit Italië en de Britse Elynor Bäckstedt.

BikeExchange-Jayco, waarvoor geen Nederlandse rensters uitkomen in de Vuelta, werd op zes seconden tweede. FDJ-SUEZ-Futuroscope, eveneens zonder Nederlandse rensters, reed de derde tijd en gaf elf tellen toe.

SD Worx, met onder anderen Demi Vollering, was op de vierde plaats de beste Nederlandse ploeg en was 23 seconden langzamer dan Trek-Segafredo. DSM werd op 44 tellen zesde en Jumbo-Visma moest op iets meer dan een minuut genoegen nemen met de achtste tijd.

Het Movistar van kopvrouw Van Vleuten kwam in de provincie Cantabrië niet verder dan de vijfde tijd. De Spaanse formatie gaf 25 seconden toe op de winnende tijd.

Balsamo kwam als eerste over de finish bij Trek-Segafredo en is de eerste leidster in het algemeen klassement. Van Anrooij staat achter Bäckstedt derde. Brand moest onderweg lossen en staat daardoor niet in de top tien van het klassement.

Uitslag openingstijdrit Challenge by La Vuelta 1. Trek-Segafredo (VS) - 23.31

2. BikeExchange-Jayco (Aus) +0.06

3. FDJ-SUEZ-Futuroscope (Fra) +0.11

4. SD Worx (Ned) +0.23

5. Movistar (Spa) +0.25

6. DSM (Ned) +0.44

7. Canyon//SRAM Racing (Dui) +0.59

8. Jumbo-Visma (Ned) +1.01

9. Ceratizit-WNT Pro Cycling (Dui) +1.21

10. UAE Team ADQ (VAE) +1.28

Van Vleuten kan bijzondere trilogie voltooien

Van Vleuten kan deze week een bijzondere trilogie voltooien in de Vuelta. De 39-jarige Nederlandse won dit jaar al de Giro d'Italia Donne en de Tour de France Femmes en geldt als kanshebber voor de eindzege in de Spaanse wielerronde.

De Vuelta bij de vrouwen gaat donderdag verder met een 105,9 kilometer lange etappe van en naar Colindres. Onderweg moeten de renster vijf beklimmingen, waaronder twee cols van de eerste categorie, bedwingen. De finish ligt zo'n 15 kilometer na de top van een klim van de tweede categorie.

In totaal telt de Vuelta bij de vrouwen vijf etappes en duurt tot en met zondag. De vrouwelijke tegenhanger van de Ronde van Spanje begon in 2015 als eendagskoers. Sinds 2018 bestaat de wedstrijd uit meerdere etappes en dit jaar is de langste editie tot nu toe.