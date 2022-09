Rigoberto Urán heeft woensdag de zeventiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Colombiaan was op een aankomst bergop de sterkste van een vluchtersgroep en heeft nu in alle drie de grote wielerrondes een rit gewonnen. Remco Evenepoel behield probleemloos zijn rode leiderstrui.

Urán hield in de sprint bergop de Fransman Quentin Pacher ruim achter zich. De Spanjaard Jesús Herrada, die eerder deze Vuelta de zevende etappe won, eindigde op twee seconden als derde. De favorietengroep kwam ruim vijf minuten na Urán over de finish.

De 35-jarige Urán boekte eerder in zijn carrière al etappezeges in de Tour de France en de Giro d'Italia. In de Tour triomfeerde de renner van EF Education-EasyPost in 2017 en in de Giro won hij in zowel 2013 als 2014 een etappe.

In het algemeen klassement gaat Evenepoel nog altijd comfortabel aan de leiding. De Belg heeft twee minuten en één seconde voorsprong op nummer twee Enric Mas. De negentienjarige Juan Ayuso staat op een kleine vijf minuten derde en Thymen Arensman bezet op bijna acht minuten de zevende plek.

Mas neemt de tweede plek over van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma verliet de Vuelta woensdag omdat hij te veel last had van de verwondingen die hij een dag eerder opliep bij zijn valpartij in de finale van de zestiende etappe.

Uitslag zeventiende etappe Vuelta 1. Rigoberto Urán (Col)

2. Quentin Pacher (Fra) +0.00

3. Jesús Herrada (Spa) +0.02

4. Marc Soler (Spa) +0.15

5. Kenny Elissonde (Fra) +0.26

6. Clément Champoussin (Fra) +0.29

7. Alessandro De Marchi (Ita) +0.46

8. Bob Jungels (Lux) +0.55

9. Élie Gesbert (Fra) +1.09

10. Lawson Craddock (VS) +1.30

Arensman moet op slotklim lossen uit favorietengroep

De zeventiende etappe voerde het peloton over 162,3 kilometer van Aracena naar Monasteria de Tentudía. Onderweg lagen geen gecategoriseerde beklimmingen, maar de aankomst lag op een col van de tweede categorie.

In de openingsfase vormde zich een kopgroep van dertien renners, onder wie Urán, Bob Jungels en Alessandro De Marchi. Het gezelschap kreeg alle ruimte van het peloton en begon met zo'n zeven minuten voorsprong aan de slotklim.

Nog voor de 9,3 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 5,1 procent sprong Lawson Craddock weg uit de kopgroep. De Amerikaan had een tijdje een halve minuut voorsprong op zijn medevluchters, maar in de slotkilometer kreeg hij gezelschap van Urán, Herrada, Clément Champoussin en Marc Soler.

Vervolgens ging Herrada in de aanval, maar de Spanjaard werd in de laatste 500 meter bijgehaald door Urán. De Colombiaan ging de sprint bergop van ver aan en bleef Pacher, die in de laatste kilometer nog sterk was teruggekomen, enkele fietslengtes voor.

In de favorietengroep hield Evenepoel probleemloos stand. Alleen João Almeida slaagde er in de finale in om weg te rijden bij de rodetruidrager en pakte enkele seconden. Arensman moest op de slotklim lossen uit de favorietengroep en verloor zo'n veertig seconden.