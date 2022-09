Primoz Roglic gaat woensdag niet meer van start in de Vuelta a España. De kopman van Jumbo-Visma ondervindt te veel last van zijn val in het slot van de zestiende etappe.

In de sprint om de ritzege kwam Roglic woensdag in aanraking met Fred Wright, waarna hij hard onderuitging. De Sloveen reed, gesteund door ploegmaat Mike Teunissen, met een bebloede knie en arm over de finish.

Door de opgave van Roglic blijft Roberto Heras voorlopig recordhouder in de Vuelta. De Spanjaard is met vier eindzeges recordwinnaar in de Ronde van Spanje. Roglic wist de laatste drie edities van de Spaanse wielerkoers op zijn naam te schrijven.

Het uitvallen in Spanje is voor Roglic een nieuwe tegenslag in het huidige seizoen. Hij kwam eerder dit jaar in de vijfde etappe van de Tour de France ten val. Het was daardoor lange tijd onzeker of hij überhaupt zou meedoen in Spanje.

Primoz Roglic werd dinsdag over de finish geholpen door Mike Teunissen. Foto: Getty Images

Evenepoel is naaste belager kwijt

Met het uitvallen van Roglic is rodetruidrager Remco Evenepoel zijn grote concurrent in het algemeen klassement kwijt. Roglic won dinsdag ondanks zijn val acht seconden op Evenepoel, waardoor zijn achterstand nog 1 minuut en 26 seconden bedroeg.

In het algemeen klassement is Enric Mas door de opgave van Roglic de nieuwe nummer twee op ruim twee minuten van Evenepoel. De Spanjaard Juan Ayuso staat derde op bijna vijf minuten van Evenepoel en mag in zijn thuisland hopen op een podiumplek.

De Vuelta gaat woensdag verder met een heuvelrit met aankomst bergop van Trujillo naar Piornal. De rittenkoers eindigt zondag met een vlakke etappe traditiegetrouw in Madrid.