Primoz Roglic kwam dinsdag hard ten val in de laatste meters van de zestiende etappe van de Vuelta a España. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de kopman van Jumbo-Visma zijn, maar hij zou geen breuken hebben overgehouden aan zijn valpartij.

"Hij is geblesseerd, zoveel is wel duidelijk", zei ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma over Roglic. "We moeten hopen dat de schade meevalt en dat hij zijn strijd kan vervolgen. De acht seconden tijdwinst zijn de verwondingen aan zijn lichaam natuurlijk niet waard, maar dat is achteraf natuurlijk een koe in de kont kijken."

Roglic ging in de eindsprint hard onderuit nadat hij in aanraking was gekomen met Fred Wright. De Sloveen kwam, gesteund door zijn ploeggenoot Mike Teunissen, met een bebloede knie en arm over de finish.

"We hebben zelf niet eens gezien wat er gebeurd is", liet Engels weten. "We keken op tv, maar de crash hebben we gemist. We dachten dat Roglic gewoon in die eerste groep zat en plotseling hoorden we van zijn val."

78 Roglic komt hard ten val in eindsprint zestiende Vuelta-etappe

'Bizar is het juiste woord'

Enkele kilometers voor zijn valpartij was Roglic op een klimmetje weggesprongen uit het peloton. Aanvankelijk kon alleen Pascal Ackermann zijn wiel houden, maar vervolgens sloten ook Danny van Poppel, Mads Pedersen en Wright aan.

De vijf renners hadden een gaatje met het peloton geslagen en mochten in Tomares om de ritzege strijden. In de sprint kwam Roglic dus ten val en was Pedersen de sterkste. Kort na de aanval van Roglic kreeg rodetruidrager Remco Evenepoel ook nog eens een lekke band.

"Bizar is het juiste woord", zei Engels over de finale. "Ons plan was echt om voor de ritwinst te gaan, maar natuurlijk ook om zo tijd terug te pakken in het algemeen klassement. De finale lag ons goed. Het plan had maar een kleine kans van slagen, maar verliep heel goed. Alles liep perfect, tot de laatste 200 meter."

Uiteindelijk kreeg Roglic de tijd van het eerste groepje achter zijn naam in de uitslag en Evenepoel de tijd van het peloton. Hierdoor pakte de drievoudig Vuelta-winnaar acht seconden op de Belg en heeft hij nu nog 1.26 minuten achterstand.