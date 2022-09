Remco Evenepoel kreeg dinsdag in de finale van de zestiende etappe van de Vuelta a España een lekke band nadat zijn concurrent Primoz Roglic in de aanval was gegaan. De rodetruidrager zei na afloop dat hij er niet de persoon naar is om materiaalpech te veinzen.

"Ik zat midden in het peloton, op positie twintig à dertig", beschreef Evenepoel de situatie op het moment dat hij lek reed. "Ik zette aan en mijn achterwiel gleed weg. Toen wist ik dat ik een lekke band had."

De Belg reed op een kleine 3 kilometer van de finish lek, net nadat Roglic was gedemarreerd uit het peloton. Bij materiaalpech of een valpartij in de laatste 3 kilometer krijgt een renner de tijd van de groep waaruit hij moest lossen achter zijn naam.

"Ik ben niet de persoon die gaat faken of valsspelen", drukte Evenepoel insinuaties over een verzonnen lekke band de kop in. "Ik had goede benen en ik wilde zelfs meedoen om de ritzege. Ik ben niets aan het verzinnen."

Evenepoel kreeg uiteindelijk de tijd van het peloton achter zijn naam en verloor daardoor acht seconden op Roglic. De kopman van Jumbo-Visma, die in de laatste meters hard ten val kwam, kreeg de tijd van het eerste groepje achter zijn naam.

'Ik hoop dat Roglic goed herstelt'

Het verschil tussen klassementsleider Evenepoel en nummer twee Roglic is nu 1.26 minuten. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl kan daarmee leven. "Van 1.34 naar 1.26. Dat is nog altijd oké."

Roglic kwam, gesteund door zijn ploeggenoot Mike Teunissen, met een bebloede knie en arm over de finish. Evenepoel hoopt dat de schade meevalt voor zijn concurrent. "Het was een vrij lelijke val en dat wens je niemand toe. Ik hoop dat hij goed herstelt."

De Vuelta gaat woensdag verder met een 162,3 kilometer lange rit van Aracena naar Monasterio de Tentudía. De aankomst ligt op een klim van de tweede categorie.