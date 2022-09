Annemiek van Vleuten kan deze week voor een hattrick zorgen. De 39-jarige Nederlandse won dit jaar al de Giro d'Italia Donne en de Tour de France Femmes en begint woensdag in de Spaanse provincie Cantabrië als titelverdediger en kanshebber aan de Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Natuurlijk zou het winnen van de Giro, Tour en Vuelta in één seizoen bijzonder zijn voor Van Vleuten. "Maar ik kan niet zeggen dat die 'triple' op zichzelf een groot doel is voor mij", zegt de kopvrouw van de Spaanse ploeg Movistar. "Want hoewel 'La Vuelta' in de naam van deze koers zit, heeft die nog niet de lengte of de zware etappes die horen bij een grote ronde."

De vrouwelijke tegenhanger van de Ronde van Spanje begon in 2015 als eendagskoers, die werd verreden in Madrid op de slotdag van de Vuelta voor mannen. Sinds 2018 is het een meerdaagse wedstrijd en dit jaar is de langste editie tot nu toe, met in totaal vijf etappes.

Daarmee is de Ceratizit Challenge by La Vuelta nog duidelijk korter dan de Giro d'Italia Donne (tien ritten) en de Tour de France Femmes (acht ritten). Bovendien is het parcours in Spanje de komende vijf dagen minder lastig dan in de Italiaanse en de Franse ronde. Zo staat er geen enkele zware bergrit op het programma.

"Iedereen weet dat ik een fan ben van zware koersen", zegt Van Vleuten, die in de Giro en de Tour het verschil maakte in de etappes met de meeste hoogtemeters. "Ik heb meer kans om te winnen als de ritten lang, zwaar en met veel klimwerk zijn. Daarom verwacht ik dat het voor mij een stuk lastiger wordt om de Vuelta te winnen dan de Giro of de Tour."

Van Vleuten: 'Tour was doorbraak voor vrouwenwielrennen'

Van Vleuten krijgt volgend jaar, in haar afscheidsseizoen als prof, waarschijnlijk haar zin. De negende editie van de Vuelta zal zeven dagen duren en al in mei worden gehouden. Daarmee wordt de race losgetrokken van de Ronde van Spanje voor mannen.

Dat 'La Vuelta Femenina' - zoals de wedstrijd vanaf 2023 zal heten - een volwassen etappekoers wordt, past in de ontwikkeling die het vrouwenwielrennen doormaakt. Eind juli stond er voor het eerst sinds 2009 een Tour de France voor vrouwen op het programma en die werd een groot succes, zowel wat betreft de aandacht als de professionaliteit van de organisatie.

"De Tour de France Femmes betekende echt een doorbraak voor het vrouwenwielrennen", zegt Van Vleuten. "Ik hoop dat het succes van die week ervoor kan zorgen dat ook de Vuelta blijft groeien. En dat koersorganisaties zien dat wij er klaar voor zijn."

De Ceratizit Challenge by La Vuelta begint woensdag met een ploegentijdrit van 20 kilometer met start en finish in Marina de Cudeyo. De tweede etappe lijkt de beste mogelijkheid voor Van Vleuten om de concurrentie op achterstand te zetten. De rit van donderdag is 106 kilometer lang en telt bijna 2.200 hoogtemeters. De rensters moeten rond start- en finishplaats Colindres over vijf cols, maar de top van de slotklim ligt wel al op 14,5 kilometer van de streep. De vijfdaagse koers eindigt zondag in Madrid, net als de Vuelta voor mannen.

Er doen in totaal twintig Nederlandse vrouwen mee. SD Worx-kopvrouw Demi Vollering gaat net als Van Vleuten voor de eindzege.