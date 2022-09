Primoz Roglic is dinsdag in een bizar slot van de zestiende etappe van de Vuelta a España hard ten val gekomen. De kopman van Jumbo-Visma, die in de finale in de aanval was gegaan, ging in de sprint van een groep van vijf renners onderuit. Mads Pedersen boekte zijn tweede ritzege.

Roglic ging op een kleine 3 kilometer van de finish in de aanval op een pittig heuveltje. Rodetruidrager Remco Evenepoel reed vervolgens lek, maar verloor slechts een aantal seconden in het algemeen klassement omdat hij in de laatste 3 kilometer pech kreeg.

Sprinters Pedersen, Danny van Poppel, Pascal Ackermann en Fred Wright voegden zich uiteindelijk bij Roglic. Samen mochten zij in de straten van Tomares om de ritzege strijden. In die sprint kwam Roglic hard ten val en passeerde hij gehavend de finish.

Pedersen sprintte naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta. De Deen hield Ackermann (tweede) en Van Poppel (derde) achter zich. Het flink uitgedunde peloton volgde op acht seconden, met Julius van den Berg op de tiende plaats.

In het algemeen klassement heeft Evenepoel nu nog 1.26 minuten voorsprong op nummer twee Roglic. De Belg kreeg de tijd van het peloton achter zijn naam en verloor daardoor acht seconden op Roglic, die de tijd van het eerste groepje achter zijn naam kreeg.

Uitslag zestiende etappe Vuelta 1. Mads Pedersen (Den)

2. Pascal Ackermann (Dui) +0.00

3. Danny van Poppel (Ned) +0.00

4. Fred Wright (GB) +0.00

5. Quentin Pacher (Fra) +0.08

6. Samuele Battistella (Ita) +0.08

7. Cédric Beullens (Bel) +0.08

8. Clément Russo (Fra) +0.08

9. Jésus Ezquerra (Spa) +0.08

10. Julius van den Berg (Ned) +0.08

Twee Spaanse vluchters rijden lang vooruit

In de zestiende etappe reed het peloton van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares, een voorstad van Sevilla. Onderweg lagen geen gecategoriseerde beklimmingen, maar in de finale moest wel een pittig heuveltje worden beklommen. Ook de aankomst lag op een lastig klimmetje.

De rit werd gekleurd door een vlucht van twee renners: Ander Okamika en Luis Ángel Maté. De twee Spanjaarden bouwden een voorsprong van vier minuten op en reden vrijwel de hele dag vooruit.

In aanloop naar de finale voerde het peloton het tempo op, waardoor het verschil met Okamika en Maté snel kleiner werd. Op 14 kilometer van de finish zat hun avontuur erop.

Mads Pedersen sprintte naar zijn tweede etappezege in deze Vuelta. Foto: Getty Images

Evenepoel rijdt lek in laatste 3 kilometer

Het peloton bleef op het eerste klimmetje bij elkaar, waarna Roglic op een kleine 3 kilometer van de meet in de aanval ging. Alleen Ackermann kon aanvankelijk volgen en even later vonden ook Van Poppel, Pedersen en Wright de aansluiting.

Direct na de aanval van Roglic reed Evenepoel lek, maar dat gebeurde dus in de laatste 3 kilometer. Bij materiaalpech of een valpartij in de laatste 3 kilometer krijgt een renner de tijd van de groep waaruit hij moest lossen achter zijn naam.

Roglic en de vier sprinters hadden een gaatje met het peloton en mochten strijden om de ritzege. In die sprint kwam de kopman van Jumbo-Visma hard ten val nadat hij in aanraking was gekomen met Wright. De Sloveen kwam, gesteund door Mike Teunissen, met een bebloede knie en arm over de finish.

Pedersen bleef wel overeind en sprintte overtuigend naar de winst. De renner van Trek-Segafredo, die afgelopen vrijdag ook al triomfeerde in de dertiende etappe, bleef Ackermann en Van Poppel ruim voor.