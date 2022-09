Remco Evenepoel kende afgelopen weekend voor het eerst deze Vuelta a España een paar lastige momenten. De klassementsleider verloor tijd op zijn grootste concurrenten Primoz Roglic en Enric Mas, maar niet de rust die hij al twee weken uitstraalt. Dat is een goed teken voor de Belgische hoop aan het begin van de spannende slotweek.

Evenepoel hoefde zondag op 2.500 meter hoogte niet lang na te denken hoe hij het einde van de tweede Vuelta-week wilde vieren. Na zijn negende dag in de rode leiderstrui at hij een hamburger, friet en ijs.

"Ik heb gisteren heel veel calorieën verbruikt, dus het was belangrijk om goed bij te tanken", zegt de 22-jarige Evenepoel maandag op laatste rustdag met een glimlach tijdens een digitale persconferentie. "Na twee zware weken koers is het nog belangrijker om steeds zo goed mogelijk te herstellen. En om zo weinig mogelijk energie te verspillen naast de fiets. Na deze persconferentie ga ik de rest van de middag ook lekker op bed liggen."

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl heeft na 15 van de 21 etappes een uitstekende uitgangspositie om de Ronde van Spanje te winnen. Twee jaar geleden had dat vooruitzicht waarschijnlijk voor flink wat spanning gezorgd bij de renner die in België als tiener al de nieuwe Eddy Merckx werd genoemd. Tijdens deze Vuelta lijkt Evenepoel de druk van leiderstrui in een grote ronde én de immense verwachtingen in eigen land goed van zich af te kunnen laten glijden.

"Aan het begin van mijn carrière vond ik het lastiger om met de druk om te gaan", zegt Evenepoel. "Ik kan moeilijk zeggen dat ik al oud ben, maar ik heb inmiddels wel meer ervaring. Ik heb elk jaar geleerd en kan inmiddels veel beter kalm blijven in stressvolle situaties."

Remco Evenepoel kreeg zondag zijn tiende rode trui. Remco Evenepoel kreeg zondag zijn tiende rode trui. Foto: Getty Images

Evenepoel: 'Ik heb de schade goed weten te beperken'

Zijn stressvolste moment van deze Vuelta beleefde Evenepoel afgelopen zaterdag in de veertiende etappe. De Belg had in de rit met finish op de top van de Sierra de La Pandera nog last van zijn val van twee dagen eerder en moest daardoor Roglic en Mas laten gaan op de onregelmatige slotklim van eerste categorie.

"Ik had zaterdag toch wel veel last van die val", aldus de klassementsleider. "Mijn spieren waren zo stijf, dat ik bijna niet op de pedalen kon staan. En dat is erg lastig op zo'n steile klim."

Evenepoel gaf op de Sierra de La Pandera 52 seconden toe op Roglic en 20 seconden op Mas. Het was zijn eerste teken van zwakte in een bergrit in deze Ronde van Spanje, maar toch bleef hij relatief kalm. "Ik ben nooit in paniek geraakt, ook al verloor ik tijd. Natuurlijk was het geen ideale situatie. Maar al met al heb ik de schade goed weten te beperken."

Dat lukte zondag in de vijftiende etappe wederom, hoewel Evenepoel voor de Vuelta misschien wel het meeste schrik had voor de rit naar de top van de Sierra Nevada. Het was namelijk de eerste keer dat hij in een koers finishte op meer dan 2.500 meter hoogte.

"Ik was er gisterochtend bang voor dat ik volledig zou exploderen als ik op meer dan 2.000 meter hoogte een aanval van Mas of Roglic zou beantwoorden. Daarom ben ik heel bewust niet over mijn limiet gegaan, ook niet toen Mas demarreerde. Ik ben rustig gebleven, heb mijn eigen tempo aangehouden en daardoor lukte het mijn concurrenten niet om ver bij me weg te rijden. Dat is goed nieuws."

Remco Evenepoel had het zondag even zwaar na de finish van de vijftiende etappe. Remco Evenepoel had het zondag even zwaar na de finish van de vijftiende etappe. Foto: Getty Images

Evenepoel: 'De strijd om het rood is nog lang niet voorbij'

Misschien nog wel beter nieuws voor Evenepoel is dat hij maandag weinig pijn voelde toen hij opstond. "Ik ben goed hersteld van mijn val. De stijfheid is bijna verdwenen."

Hij zal zijn goede benen van de eerste dertien etappes nodig hebben, want in de slotweek staan er nog drie ritten met aankomst bergop op het programma. Vooral de laatste bergetappe, aanstaande zaterdag, is nog loodzwaar, met in totaal 3.800 hoogtemeters.

Evenepoel begint aan de laatste zes ritten met een voorsprong van 1.34 minuten op drievoudig winnaar Roglic en 2.01 minuten op Mas. "Voor de Vuelta had ik direct getekend voor deze uitgangspositie op de laatste rustdag", zegt de Belg. "Maar de strijd om de rode trui is nog lang niet voorbij, dat is zeker."