Cees Bol heeft zijn eerste zege van dit seizoen binnen. De sprinter van Team DSM won maandag de tweede etappe in de Ronde van Groot-Brittannië.

De etappe van maandag ging over 175,2 kilometer langs de Schotse grens van Hawick naar Duns, waar de 27-jarige Bol net voor de Brit Jake Stewart finishte.

"Jake en ik wisten na de finish allebei niet wie gewonnen had", erkende Bol, die daarom net als de Brit niet durfde te juichen. Uit de fotofinish bleek dat Bol zijn wiel iets eerder over de finish drukte. "Het verschil was miniem, maar wel genoeg."

De laatste zege van Bol is bijna anderhalf jaar geleden. Toen won hij een etappe in Parijs-Nice. In 2020 eindigde de sprinter uit Noord-Holland als tweede in de vijfde etappe van de Tour de France.

De Nieuw-Zeelander Corbin Strong, zondag winnaar van de eerste etappe in Groot-Brittannië, eindigde in Duns in de rode leiderstrui als derde en blijft het algemeen klassement aanvoeren. De Ronde van Groot-Brittannië bestaat uit acht etappes en eindigt zondag.