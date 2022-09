Mathieu van der Poel doet eind deze maand mee aan de WK wielrennen in Australië. De 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck komt in actie op de wegwedstrijd en de gemengde ploegentijdrit.

Het was onzeker of Van der Poel de reis naar Wollongong aan de Australische oostkust wilde maken, maar hij maakt toch deel uit van de selectie van bondscoach Koos Moerenhout. "Mathieu is een speerpunt, maar we willen zeker de kracht van het gehele team benutten", laat Moerenhout weten.

Naast Van der Poel zijn Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas en Taco van der Hoorn geselecteerd voor de wegwedstrijd. "Voor zo ver je een WK-parcours al kunt vergelijken met een klassieker, is het een mix van de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. We hebben een uitgebalanceerde ploeg waarmee we op alle delen van het parcours competitief kunnen zijn."

Mollema en Hoole rijden ook de tijdrit. Hoole neemt de plek over van Tom Dumoulin, die in eerste instantie na de WK zou stoppen, maar vorige maand al besloot per direct een punt achter zijn carrière te zetten.

Op de gemengde ploegentijdrit, die op 21 september wordt verreden, vormt Van der Poel de Nederlandse ploeg met Mollema, Hoole, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus. "Dat kan voor Mathieu nog een mooie, laatste wedstrijdprikkel zijn richting de wegwedstrijd", aldus Moerenhout.

Wegwedstrijd: Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Bauke Mollema, Daan Hoole, Pascal Eenkhoorn, Wout Poels, Jan Maas, Taco van der Hoorn

Tijdrit: Bauke Mollema, Daan Hoole

Mixed Relay: Bauke Mollema, Daan Hoole, Mathieu van der Poel, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Riejanne Markus