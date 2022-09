Bij Primoz Roglic overheerst de opluchting na de koninginnenrit van de Vuelta a España. De Sloveen pakte weliswaar wat tijd op rodetruidrager Remco Evenepoel, maar voelde zich naar eigen zeggen niet opperbest.

"Ik voelde me niet zo goed vandaag", vertelde Roglic aan VRT na afloop van de vijftiende etappe, die werd gewonnen door Thymen Arensman. "Zeker aan het begin van de klim voelde ik me niet top. Aan de top was dat al een stuk beter."

Roglic reed in de voorlaatste kilometer weg van Evenepoel en pakte vijftien seconden op zijn concurrent. Hij probeerde het in de eerste kilometers van de Sierra Nevada ook al, maar toen reageerde de Belg vrijwel meteen. "Mijn doel was om de rit te winnen, maar ik had daar niet de benen voor."

De kopman van Jumbo-Visma is desondanks blij met het resultaat. "Het is altijd beter om seconden te winnen dan ze te verliezen", zei Roglic. De nummer twee van het algemeen klassement heeft nu iets meer dan anderhalve minuut achterstand op Evenepoel.

Remco Evenepoel tijdens de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje. Remco Evenepoel tijdens de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje. Foto: ANP/EPA

Evenepoel: 'Het ging best goed'

Evenepoel verloor weliswaar tijd, maar keek juist met een tevreden gevoel terug op de rit. "Het ging best goed. Het was de eerste keer dat ik op zo'n hoogte finishte", zei de 22-jarige Belg, die bezig is aan zijn tweede grote ronde. "Jumbo-Visma reed een goede etappe, maar mijn team ook. Ik vond het een beetje een vreemde ontsnapping vandaag."

"Ik voelde nog steeds wat stijve spieren na mijn val van donderdag", vervolgde hij. "Ik ben heel blij dat er nu een rustdag volgt. Ik verloor bijna niets. Het was dus een goede dag voor ons."

"De derde week wordt een ander verhaal", blikte Evenepoel met vertrouwen vooruit. "De beklimmingen zijn niet meer zo lastig."

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. Een dag later gaat de Spaanse wielerronde verder met een 189,4 kilometer lange etappe van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares, met in de finale twee lastige heuvels.