Thymen Arensman heeft zichzelf zondag verrast met de ritzege in de koninginnenrit van de Vuelta a España. De renner van Team DSM voelde zich naar eigen zeggen helemaal niet zo sterk.

"Ik kan het haast niet geloven. Iedereen had het op voorhand over deze etappe en het is zo bijzonder om dan te winnen", reageerde Arensman kort na de finish in Sierra Nevada, waar de finish op een beklimming van de hoogste categorie lag.

Arensman ging in de vijftiende etappe vroeg in de aanval en kreeg met liefst 28 medevluchters de ruimte van het peloton. Op de Alto del Purche, de klim van de eerste categorie, viel de kopgroep uiteen. Vooraan bleven na de klim twaalf renners over, onder wie Arensman.

"Om eerlijk te zijn, voelde ik me niet eens supergoed", gaf de 22-jarige Arensman eerlijk toe. "Maar blijkbaar voelden de anderen in de kopgroep hun benen nog meer. Het werd mij duidelijk dat ook zij op hun limiet zaten."

'Wist niet of ik Soler aankon'

Op de 23 kilometer lange slotklim in Sierra Nevada sprong Marc Soler vrijwel meteen weg uit de kopgroep. Met nog 8,7 kilometer te gaan slaagde alleen Arensman erin om zich bij de Spanjaard te voegen.

"Soler is zo'n sterke rijder, dus ik wist eigenlijk niet of ik hem aankon. Maar uiteindelijk brak zelfs hij", vervolgde Arensman, die zijn aanval op een kleine 7 kilometer van de finish plaatste.

Arensman kwam met een ruim een minuut voorsprong op de favorietengroep over de finish. Hij boekte zodoende de grootste zege uit zijn carrière en maakte bovendien een sprong in het algemeen klassement. Daarin staat hij nu achtste.