Thymen Arensman heeft zondag de vijftiende etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Nederlandse renner, die deel uitmaakte van een vroege vluchtersgroep, kwam solo over de finish in de koninginnenrit. Remco Evenepoel behield de rode leiderstrui.

De 22-jarige Arensman reed met nog een kleine 7 kilometer weg bij zijn medevluchter Marc Soler. De renner van DSM sloeg snel een gat en kwam met ruim een minuut voorsprong op de favorietengroep over de finish.

Voor Arensman is het de mooiste zege uit zijn carrière. Begin augustus boekte hij in een tijdrit in de Ronde van Polen de eerste profzege in zijn loopbaan.

Enric Mas eindigde op een kleine anderhalve minuut van Arensman als tweede, kort voor Miguel Ángel López. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic passeerde als vijfde de finish en pakte vijftien seconden op Evenepoel, die op een kleine twee minuten tiende werd.

Desondanks blijft Evenepoel aan de leiding in het algemeen klassement. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl heeft nu ruim anderhalve minuut voorsprong op Roglic. Mas staat op iets meer dan twee minuten derde. Arensman klimt naar de achtste plaats in het klassement, terwijl Wilco Kelderman naar de veertiende plek zakte.

Maandag is er een rustdag in de Vuelta. Een dag later gaat de Spaanse wielerronde verder met een 189,4 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares, met in de finale twee lastige heuvels.

Uitslag vijftiende etappe Vuelta 1. Thymen Arensman (Ned)

2. Enric Mas (Spa) +1.23

3. Miguel Ángel López (Col) +1.25

4. Jay Vine (Aus) +1.30

5. Primoz Roglic (Slv) +1.44

6. Ben O'Connor (Aus) +1.44

7. Juan Ayuso (Spa) +1.55

8. Jai Hindley (Aus) +1.55

9. Louis Meintjes (ZAf) +1.55

10. Remco Evenepoel (Bel) +1.59

Arensman en Oomen in omvangrijke vroege vlucht

De vijftiende etappe leidde het peloton over 152,6 kilometer van Martos naar Sierra Nevada. Na cols van de eerste en de derde categorie lag de finish op een beklimming van de hoogste categorie.

In de openingsfase reed Kelderman even op achterstand door een valpartij en ontstond een kopgroep van maar liefst 29 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Arensman, Sam Oomen, Richard Carapaz, Vincenzo Nibali, Jai Hindley, Rigoberto Urán en Rohan Dennis.

De vluchters kregen de ruimte van het peloton en pakten een voorsprong van ruim vijf minuten. Op de Alto del Purche, de klim van de eerste categorie, viel de kopgroep uiteen. Uiteindelijk bleven vooraan twaalf renners over, onder wie Arensman.

Op de 23 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 6,6 procent sprong Soler vrijwel meteen weg uit de kopgroep. De Spanjaard sloeg meteen een gat en had al snel een kleine minuut voorsprong op de achtervolgende groep te pakken.

Remco Evenepoel verloor wat tijd op zijn concurrenten voor de eindzege. Foto: Getty Images

Roglic rijdt in finale weg bij Evenepoel

De favorietengroep dunde op de slotklim in een mum van tijd uit. Toptalent Juan Ayuso en Carlos Rodríguez moesten al snel lossen en uiteindelijk bleven met Evenepoel, Roglic, Mas, López en Ben O'Connor vijf favorieten over.

Met nog 8,7 kilometer voor de boeg sprong Arensman weg uit de achtervolgende vluchtersgroep en voegde hij zich snel bij Soler. De Nederlander hield de Spanjaard even gezelschap, maar ging er niet veel later alleen vandoor.

Arensman liep al snel uit op Soler en had op dat moment een kleine anderhalve minuut voorsprong op de favorietengroep. De renner van DSM hield dat uiteindelijk simpel vast en boekte zo op fraaie wijze zijn eerste ritzege in een grote wielerronde.

Achter Arensman ontbrandde de strijd tussen de klassementsrenners pas in de slotkilometers. Eerst demarreerden López en Mas en kort daarna reed ook Roglic weg bij Evenepoel. De Belgische klassementsleider, die ook nog werd gepasseerd door Ayuso, beperkte de schade uiteindelijk en behield zijn rode trui.