Lorena Wiebes heeft zondag de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De renster van Team DSM zag haar leidende positie in het klassement niet meer in gevaar komen tijdens de slotrit, die werd gewonnen door landgenoot Mischa Bredewold.

Bredewold rekende in Arnhem na een etappe van 150 kilometer in de sprint af met de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini. Wiebes kwam vlak achter het duo als derde over de finish.

Haar eindzege in de Ladies Tour past voor Wiebes in een heel succesvol seizoen, waarin ze legio overwinningen boekte. Ze won onder meer twee Tour de France-etappes. In de Ladies Tour was er eveneens twee keer dagsucces.

Ondanks haar sterke jaar werd de 23-jarige Nederlandse onlangs niet opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK van later deze maand in Australië. Bondscoach Loes Gunnewijk acht het parcours te zwaar voor sprinter Wiebes.

Wiebes is als Ladies Tour-winnaar de opvolger van Chantal van den Broek-Blaak, die de Nederlandse rittenkoers vorig jaar op haar naam schreef. Marianne Vos is met vier eindzeges recordhouder.