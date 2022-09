Wout Poels rijdt ook de komende twee jaar voor Bahrain Victorious, heeft het WorldTour-team zaterdag bekendgemaakt. De bijna 35-jarige Poels rijdt sinds 2020 voor die ploeg.

Vorig jaar moest Poels eigenlijk vertrekken bij Bahrain Victorious, maar enkele weken na die aankondiging mocht de klimmer alsnog bijtekenen.

Begin dit seizoen schreef Poels de Ruta del Sol op zijn naam, waarin hij ook etappe won. De Limburger reed de Giro en ging twee weken geleden in Utrecht ook van start in de Vuelta.

Poels moest de Ronde van Spanje na de achtste etappe verlaten, omdat hij positief testte op het coronavirus. Poels had ook milde symptomen. Hij stond op dat moment op de 28e plaats in het algemeen klassement.

In zijn zeventien jaar lange profcarrière reed Poels eerder voor het voormalige Vacansoleil, Quick-Step en Team Sky (INEOS). In Britse dienst won hij in 2016 Luik-Bastenaken-Luik. Dat is ook de grootste overwinning in zijn carrière.