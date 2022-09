Remco Evenepoel is niet in paniek nadat hij zaterdag in een zware bergetappe in de Vuelta a España een kleine minuut verloor op zijn concurrent Primoz Roglic. De Belg heeft nog altijd een voorsprong van bijna twee minuten op de kopman van Jumbo-Visma.

De 22-jarige Evenepoel kon Roglic niet volgen toen die op de flanken van de Sierra de La Pandera aanviel. Uiteindelijk verloor de Belg op de top 48 seconden op zijn Sloveense rivaal, waardoor zijn voorsprong in het algemeen klassement is teruggelopen tot 1 minuut en 49 seconden.

"Het was duidelijk niet mijn beste dag", erkende Evenepoel na afloop. "Ik had niet de beste benen en kon niet versnellen toen Roglic ging. Maar ik heb nog altijd 1 minuut en 49 seconden over, dus er is geen reden om nu in paniek te slaan."

Evenepoel weet zijn mindere optreden mede aan zijn valpartij van donderdag. "Ik had nog wat stijve spieren", zei hij. "Morgen zou het beter moeten zijn en dan is er een rustdag. Het is normaal dat je het nog wat voelt in de dagen na een val, maar ik ga het niet gebruiken als excuus. Ik had gewoon niet de beste benen. Hopelijk was dit mijn slechte dag."

Zondag wacht opnieuw een zware bergetappe voor de renners. Dan werkt het peloton een rit naar de top van de Sierra Nevada af, op ruim 2.500 meter hoogte. "Nu is het tijd om te herstellen en morgen te overleven", aldus Evenepoel.

Primoz Roglic deed uitstekende zaken in de Vuelta. Primoz Roglic deed uitstekende zaken in de Vuelta. Foto: ANP

Roglic: 'Ik voel me steeds beter worden'

Vanzelfsprekend was Roglic erg blij met zijn tijdwinst. "Het is zeker en vast een positieve dag voor mij geweest", zei hij na de finish. "Ik hoop vooral dat ik deze positieve trend kan aanhouden de volgende week."

Roglic leek na de eerste week in de Vuelta niet meer mee te kunnen doen om zijn vierde eindzege op rij, omdat hij nog niet helemaal topfit was na een zware valpartij in de Tour de France. Inmiddels mag hij weer dromen van de rode leiderstrui.

"Ik voel me steeds beter worden en het hele team heeft goed gewerkt vandaag", aldus Roglic. "Ik ben blij dat ik in deze ploeg zit en kijk uit naar de volgende dagen. Ik ben nog steeds redelijk ver van Evenepoel verwijderd, maar deze Vuelta is nog lang."