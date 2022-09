Remco Evenepoel heeft zaterdag voor het eerst in de Vuelta a España fors tijdverlies geleden op concurrent Primoz Roglic. De klassementsleider verloor in een zware bergetappe één minuut op de Sloveen van Jumbo-Visma. De ritzege was voor Richard Carapaz, die daarmee voor de tweede keer zegevierde in de Ronde van Spanje.

Roglic sprong op 3,9 kilometer van de streep op de top van de Sierra de La Pandera weg uit de groep met favorieten. Evenepoel kon de kopman van Jumbo-Visma niet volgen en leek vervolgens ver weg te zakken. In het laatste deel van de beklimming herpakte Evenepoel zich, waardoor hij het tijdverlies enigszins beperkt hield.

Uiteindelijk verloor Evenepoel 48 seconden op Roglic, die achter ritwinnaar Carapaz en nummer twee Enric Mas als derde over de streep kwam. De Belgische kopman van Quick-Step Alpha Vinyl heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van 1 minuut en 49 seconden op Roglic.

Wilco Kelderman finishte als tiende, op 1 minuut en 24 seconden van Carapaz. De Nederlander verloor daardoor twee plaatsen in het algemeen klassement en staat nu zevende in de rangschikking. Thymen Arensman won juist met een knappe zevende plaats in de rit een plekje in het klassement. Hij staat nu elfde.

Er zijn na zaterdag nog zeven etappes te verrijden in de Vuelta. Zondag volgt een nieuw krachtmeting tussen Evenepoel en Roglic. Dan finishen de renners op de top van de Sierra Nevada. Maandag volgt de derde en laatste rustdag voor het peloton.

Carapaz was voor de tweede keer de beste in de Vuelta. De renner van INEOS Grenadiers zat vanaf het begin van de etappe mee in de ontsnapping en hield als enige van de tienkoppige kopgroep stand. Donderdag won Carapaz ook al een bergrit. Toen rekende hij af met Kelderman.

Primoz Roglic deed uitstekende zaken in de Vuelta. Foto: Getty Images

Roglic krijgt steun van Mas

Vanaf de start in Montoro was er een felle strijd gaande om de vlucht van de dag in de veertiende etappe van de Vuelta. Het leverde een razendsnelle openingsfase op, waarin het peloton zelfs nog even in twee stukken brak. Uiteindelijk kwamen tien renners weg, onder wie Carapaz, Luis León Sánchez en Mads Pedersen, die vrijdag nog zegevierde in de massasprint.

Na een glooiende aanloop begonnen de koplopers met een voorsprong van ruim drie minuten aan de weg naar de top van Sierra de La Pandera, die uit twee zware beklimmingen bestaat. Uiteindelijk bleven Sánchez en Carapaz vooraan met zijn tweeën over.

In het peloton nam Jumbo-Visma het heft in handen, wat de snode plannen van Roglic verraadde. Op 3,9 kilometer van de streep sprong de drievoudig Vuelta-winnaar weg uit de groep en zag hij Evenepoel passen. Al snel pakte hij een halve minuut op de Belg.

Vervolgens sloot Mas, de nummer drie van het algemeen klassement, aan bij Roglic. Carapaz was toen al weggereden bij Sánchez en had net genoeg over om zijn tweede ritzege in de Vuelta te boeken. Hoewel Roglic als derde over de streep kwam, was hij wel de grote winnaar van de dag.